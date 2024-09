Na luta contra o câncer, Preta Gil também faz cura energética; entenda

Em meio às sessões de quimioterapia, a cantora e empresária Preta Gil revelou, pelo Instagram, que também faz cura energética e realinhamento dos chacras e antes que algumas pessoas começassem a atacá-la, a famosa disse que sabe que há muita gente que não acredita, mas para ela faz toda a diferença.

ANÚNCIO

Aos seguidores, Preta também disse que teve fortes enjoos após começar o terceiro ciclo de quimioterapia para combater o câncer, que está em quatro lugares diferentes de seu corpo. Mas, afirmou ainda que a sessão de “cura energética” está ajudando em muito neste momento difícil.

Em casa, a filha do cantor Gilberto Gil disse que estava usando uma “bombinha infusora de quimio”, e que segue o tratamento “firme e forte”. Momentos depois, ela voltou às redes sociais para contar sobre a última sessão com Carlos e relatou que estava melhor dos enjoos: “Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc”.

Segundo a famosa, quando o terapeuta chegou ela estava cansada e com muito enjoo, mas saiu sorrindo e bem da sessão. No entanto, Carlos não explicou como o tratamento energético acontece de fato, mas disse que o objetivo é a “cura da alma através do amor”.

Diagnóstico

Foi em agosto deste ano que Preta Gil compartilhou em suas redes sociais a retomada do tratamento contra o câncer no intestino. No comunicado, a famosa revelou que tinha sido internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina, que constataram que era preciso voltar ao tratamento oncológico, oito meses após o celebrar a cura.

Um tempo depois, a irmã de Bela Gil contou que o câncer estava espalhado por quatro partes de seu corpo. Segundo ela, exames comprovaram que ela tinha dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão. Na luta contra o câncer, Preta não esquece de agradecer ao apoio dos fãs, familiares, amigos e da equipe médica. Segundo a cantora, ela está sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior.