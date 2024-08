Preta Gil tem atitude inesperada diante do câncer e avisa os amigos famosos

A cantora Preta Gil, de 50 anos, teve uma atitude nobre diante das inúmeras mensagens de carinho e presentes que vem recebendo desde que encerrou a primeira fase de quimioterapia contra o câncer.

Ao ver sua casa lotada de flores, ela pediu para os amigos mandarem agasalhos que serão distribuídos para quem vive nas ruas. Pelo stories do Instagram, a famosa disse que há muita gente passando frio durante o inverno: “A gente teve uma ideia. Você que é meu amigo, que quer se fazer presente nesse momento, se tem meu endereço, manda aqui pra casa agasalhos”.

A filha do cantor Gilberto Gil afirmou que os amigos são maravilhosos, mas as flores que recebe em casa são caras e o dinheiro pode ir para uma ajuda muito mais concreta: “A gente achou que poderia ser uma boa maneira de vocês se fazerem presentes pra mim nesse momento tão delicado e da gente ajudar quem tá na rua passando frio”, sugeriu ela.

Amigos famosos surpreenderam Preta Gil ao sair do hospital

O pedido de Preta aconteceu depois que muitos amigos famosos começaram a mandar presentes e flores para sua casa em São Paulo. Antes, pelo Instagram, a irmã de Bela Gil agradeceu aos amigos que enviaram dois balões, um escrito “o amor cura” e outro “Preta te amamos”.

Na legenda de uma sequência de fotos postada em seu perfil oficial, a famosa escreveu que o primeiro ciclo de quimioterapia foi concluído e agradeceu por ter uma grande rede de apoio: “Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir! Obrigada a todos, a Deus, meus Orixás e minhas Santinhas!”

A apresentadora do TVZ (Multishow) disse que já estava se recuperando em sua casa, localizada em São Paulo: “Fui recebida com muito amor e carinho. Agora é descansar, praticar exercícios e me alimentar bem. Vamos em frente, um dia de cada vez!”.