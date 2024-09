Preta Gil fala sobre amputação do reto por causa do câncer: “Não posso ter vergonha, é minha realidade”

Preta Gil falou sobre cirurgia de amputação do reto e desafios do novo tratamento: câncer voltou em quatro lugares diferentes

A cantora Preta Gil, de 50 anos, falou abertamente sobre uma cirurgia de amputação do reto que precisou fazer por causa do câncer, há um ano. Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, ela detalhou os efeitos do procedimento em seu corpo e disse que segue em tratamento, já que a doença voltou em quatro lugares diferentes.

“Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, explicou a cantora, que lembrou como descobriu que estava com câncer no intestino, em janeiro de 2023. “Eu estava assim, desencanada, feliz. Fui para o hospital fazer o check-up tranquila e aí, de repente, vem uma surpresa nada agradável como essa no exame de rotina”, disse.

Preta passou por um tratamento ao longo do ano passado, quando teve o reto amputado. Ela revelou que precisou usar fraldas e fazer fisioterapia na região pélvica para controlar uma incontinência fecal, já que a cirurgia afetou alterou sua parte digestiva por completo. Depois disso, felizmente, ela teve a confirmação da cura.

No entanto, agora, ela anunciou que a doença voltou em quatro lugares diferentes do corpo e que já iniciou novamente os ciclos de quimioterapia.

“Eu sou uma Preta mais forte em vários aspectos e hoje eu tenho mais sede de viver ainda. Eu acho que dessa vez pode até ser mais difícil por um lado, mas eu vou encarar com ainda mais dignidade e coragem”, destacou a cantora, que explicou o que ela encara como sendo uma cura.

“Quero viver, focar em meu tratamento, na minha cura, mas tenho uma vida para ser vivida. Cura não significa que vou ficar livre de qualquer doença, mas eu tenho um corpo saudável, ativo, que se ama, se respeita, se abraça e isso para mim é mais cura que um remédio ou algo que zere [o câncer]... A cura para mim está no hábito”, ressaltou a artista.

Preta relembrou, ainda, o apoio que teve do pai, Gilberto Gil, ainda durante o primeiro tratamento. “Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo. Ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, sentiu isso e me deu um conselho: se estivesse pesado para mim, naquele momento, que se eu não quisesse mais, que eu fosse. Isso é amor, uma prova de amor você dizer para um filho, se você não estiver aguentando, vá, né? E aquilo bateu em mim como um sopro de vida. E eu falei: não, não quero, não é a minha hora”, contou ela.

Novo amor

Ainda na entrevista ao “Fantástico”, Preta falou sobre a experiência de viver um novo amor. Sem dar detalhes sobre quem é a pessoa, ela disse: “Coração está batendo muito forte, estou amando uma pessoa, que está me fazendo muito bem, estou muito feliz”, ressaltou.

No ano passado, enquanto ela estava em meio ao tratamento de câncer, enfrentou o divórcio de Rodrigo Godoy.