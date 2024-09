Preta Gil revela detalhe sobre ex-marido: ‘Me desestruturava’

Preta Gil curtiu a área VIP do Rock in Rio

Preta Gil reafirmou que está em paz, mesmo enfrentando um novo tratamento contra o câncer. A filha de Gilberto Gil revelou ao site F5, durante o Rock in Rio, que agora não tem uma pessoa ao seu lado para lhe abalar: “Eu tinha uma pessoa do meu lado que me desestruturava, foi muito pesado”, afirmou ela, referindo-se ao seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Usando máscara, Preta foi vista na área VIP da Cidade do Rock e falou também sobre a rede de apoio que se formou neste momento difícil: “Os meus amigos não saem de perto de mim. Achei que, desta vez, eles se cansariam, mas sempre tem alguém do meu lado, é impressionante. Dou graças a Deus”.

Sobre os boatos de que seria uma atração surpresa no Rock in Rio, a irmã de Bela Gil afirmou ao site que o burburinho é mentira e que neste momento não está sendo convidada para trabalhos: “Todos sabem que eu estou fragilizada”, afirmou a famosa.

Preta Gil diz que ‘não é fácil’ enfrentar um novo diagnóstico de câncer

Enfrentando todas as fases de um novo tratamento oncológico, Preta falou aos seus seguidores que não é fácil lidar com a descoberta de quatro novos nódulos. Emocionada, a cantora disse que tem muita vontade de viver e que não vai desistir, mas também que sente um medo “avassalador” diante do desafio.

“Viver não é fácil e não está sendo fácil pra mim nesse momento, estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, minha disciplina e meu comprometimento com a cura”, escreveu Preta no Instagram.

Aos fãs, ela disse ainda que está com dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão e voltou a afirmar que todos foram pegos de surpresa durante os exames de rotina.