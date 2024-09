Rock in Rio: Confira todos os shows marcados para sexta (20)

Katy Perry sobe ao palco do Rock in Rio nesta sexta

Estamos no quinto dia de Rock in Rio e a Cidade do Rock vai ser tomada mais uma vez por muitos artistas nacionais e internacionais. A programação desta sexta-feira, 20 de setembro, marca o retorno de Katy Perry, que esteve nas edições de 2011 e 2015, ao festival. É importante reforçar que os portões do Rock in Rio abrem às 14h e o público tem acesso até a 0h.

Mais de 20 produtos são proibidos dentro da Cidade do Rock

A organização do Rock in Rio criou uma lista com mais de 20 produtos proibidos que podem ser barrados logo na entrada, como garrafas de vidro e metal, drones e qualquer tipo de veículo aéreo não tripulado e objetos profissionais para captura de imagem e som.

Vape , barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas e bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias e ofensivas também serão retirados do público.

Bloqueios e mudanças no trânsito perto da Cidade do Rock

As ruas próximas ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram fechadas. Segundo o G1, os bloqueios vão acontecer das 14h até as 5h do dia seguinte e apenas moradores da região,que fizeram um cadastro prévio, terão acesso ao local de carro.

Desta forma, o transporte público é a melhor maneira de chegar até o Rock in Rio. A organização pede que as pessoas usem o Expresso Rock in Rio, que sai de três terminais e usa as calhas do BRT para escapar do trânsito. O bilhete de ida e volta custa R$ 23.

Outra opção é usar o ônibus Primeira Classe, que sai de diferentes pontos do Rio de Janeiro com destino a um terminal dentro da Cidade do Rock. O bilhete de ida e volta custa R$ 160. Também é possível chegar ao local dos shows de metrô e BRT. O transporte sai da Estação Jardim Oceânico e faz integração com o serviço especial Rock Express.

Confira abaixo a lista completa das apresentações confirmadas para hoje no Palco Mundo, Palco Sunset e Espaço Favela.

Palco Mundo

Ivete Sangalo, às 16h40

Cyndi Lauper, às 19h

Karol G, às 21h20

Katy Perry, à 0h

Palco Sunset

Luedji Luna com Tássia Reis e Xênia França, às 15h30

Tyla, às 17h50

Gloria Gaynor, às 20h10

Iza, às 22h45

Espaço Favela

Brisa Flow, às 16h

MC Dricka, às 19h

Pocah, às 21h