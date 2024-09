Katy Perry interage com fãs ao desembarcar de chinelo no Galeão para show no Rock in Rio

Prestes a levar o Brasil à loucura em 20 de setembro, sexta-feira, no Rock in Rio, Katy Perry desembarcou no Galeão abraçando a energia brasileira. A cantora, que lançará seu novo álbum no mesmo dia da apresentação no país, para a edição de 40 anos de festival, surgiu de chinelo verde e amarelo e com um coração vermelho nas mãos marcando suas iniciais.

Katy Perry atendeu os fãs que a esperavam no aeroporto de Galeão, no RJ, com fotos e autógrafos, assinando CD’s e promovendo sua nova era. “143″ é o novo projeto da artista, com três hits já lançados.

Vale lembrar que Katy Perry recebeu o VMA Video Vanguard Award na noite da última quarta-feira (11), sendo homenageada por sua colaboração e solidez na indústria da música. O prêmio foi entregue pelas mãos de Orlando Bloom, marido da artista pop.

40 anos de festival conta com artistas de peso e agita Cidade do Rock

Em 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro o Rock in Rio 2024 celebra uma edição história de 40 anos de festival, contendo grandes nomes da música nacional e internacional. O evento, que soma quatro décadas, se tornou um marco tradicional do cenário musical no país.

O rapper Travis Scott finalizou o dia de abertura do RiR, sendo no mesmo dia da cantora Ludmilla. Em14 de setembro, a banda Imagine Dragons dominou o palco, levando uma legião de fãs à loucura na Cidade do Rock.

Nos próximos dias, nomes como Ed Sheeran, Charlie Puth, Katy Perry, Karol G, Cyndi Lauper, Iza, Glória Gaynor, Shawn Mendes, Akon, Ne-Yo e Mariah Carey também devem se apresentar no local. Entre as novidades deste ano, o Rock in Rio trás o “Dia Brasil”, data especial para celebrar a diversidade da música brasileira com cantores de diversos estilos se apresentando ao longo do dia.