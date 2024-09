Despejado, filho de Mário Gomes publica trecho da Bíblia na web

João Pallma, filho do ator Mário Gomes, publicou um trecho da Bíblia em seu perfil no Instagram, após ser despejado com toda sua família da mansão onde morava no Rio de Janeiro. O jovem, de 18 anos, fruto do atual relacionamento do ex-galã com Raquel Palma, postou no story um provérbio de Isaias.

ANÚNCIO

“Na Terra enfrentaremos diversas injustiças, mas quando partirmos, e um dia iremos, Deus não irá falhar no seu julgamento. Pense bem antes de sacanear ou prejudicar alguém, principalmente uma família. A Justiça de Deus não falha, nunca falhou e nunca falhará”.

O que aconteceu com Mário Gomes

Com sua mansão levada a leilão, o ator Mário Gomes, 71 anos, disse que está vivendo “debaixo da ponte”. O ex-galã da TV Globo, que fez muito sucesso nos anos 1980 e 1990, também recebeu muitos puxões de orelha e dicas dos seus seguidores no Instagram.

O ator foi despejado da casa onde morava desde 2002, mas antes de sair ele postou um vídeo onde aparece pichando uma das paredes da sala afirmando que ele não sairia da mansão localizada numa região nobre do Rio de Janeiro. Diante disso, um seguidor comentou que o ex-galã de novelas deveria ter vendido o imóvel para pagar os seus funcionários e viver numa moradia mais modesta.

Justiça despeja Mario Gomes de sua mansão no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

“Você não pagou seus funcionários, sabia da dívida, porque não vendeu a casa, que é avaliada em 20 milhões? Pagaria sua dívida, sobraria bastante dinheiro e faria um investimento. Você foi totalmente errado e agora não quer assumir sua responsabilidade”, escreveu o anônimo.

O calote comentado pelo seguidor também foi destacado pelo Extra, que afirmou que o imóvel de luxo foi a leilão para quitar a dívida trabalhista de R$ 923 mil, com 84 costureiras de uma antiga confecção que Mario Gomes mantinha no Paraná.

A nota diz ainda que a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse leiloado em 2011 e que, além disso, o candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos também acumula a falta de pagamento em IPTU, que já ultrapassam R$ 100 mil.