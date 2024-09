Com mansão leiloada, Mário Gomes diz que está vivendo ‘debaixo da ponte’

Com sua mansão levada a leilão, o ator Mário Gomes, 71 anos, disse que está vivendo “debaixo da ponte”. O ex-galã da TV Globo, que fez muito sucesso nos anos 1980 e 1990, também recebeu muitos puxões de orelha e dicas dos seus seguidores no Instagram.

O ator foi despejado da casa onde morava desde 2002, mas antes de sair ele postou um vídeo onde aparece pichando uma das paredes da sala afirmando que ele não sairia da mansão localizada numa região nobre do Rio de Janeiro. Diante disso, um seguidor comentou que o ex-galã de novelas deveria ter vendido o imóvel para pagar os seus funcionários e viver numa moradia mais modesta.

“Você não pagou seus funcionários, sabia da dívida, porque não vendeu a casa, que é avaliada em 20 milhões? Pagaria sua dívida, sobraria bastante dinheiro e faria um investimento. Você foi totalmente errado e agora não quer assumir sua responsabilidade”, escreveu o anônimo.

O calote comentado pelo seguidor também foi destacado pelo Extra, que afirmou que o imóvel de luxo foi a leilão para quitar a dívida trabalhista de R$ 923 mil, com 84 costureiras de uma antiga confecção que Mario Gomes mantinha no Paraná. A nota diz ainda que a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse leiloado em 2011 e que, além disso, o candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos também acumula a falta de pagamento em IPTU, que já ultrapassam R$ 100 mil.

Segundo o site, a casa fica no bairro da Joatinga, zona oeste do Rio, e tem vista para o mar. Avaliada em mais de R$ 20 milhões, ela foi arrematada por R$ 720 mil, ainda segundo o veículo: “Não vou sair! A minha família não merece passar por isso. Conto com vocês”, escreveu Gomes no Instagram.

Mário Gomes contesta leilão do único imóvel para pagar dívidas

O ex-galã da TV Globo usou as redes sociais para contestar a decisão de despejo. Segundo Mário, sua casa foi tomada num “leilão cabuloso, com um valor absurdo”.

No meio do desabafo, ele também disse que estava na casa da sua filha e lamentou: “Vamos ver se vai ter espaço para eu dormir em cima de um teto qualquer, porque não tem espaço. Minha filha mora de aluguel, e lá não tem espaço”. A princípio, eu estou na rua, debaixo da ponte”, declarou o ator ao Extra.