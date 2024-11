Quem é a suposta nova namorada do filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício?

Circula nas redes que o modelo Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, vive um novo relacionamento. Ainda sem nenhum tipo de confirmação, os boatos começaram a circular quando fotos do rapaz passeando num shopping do Rio vazaram e vieram acompanhadas de um comentário nada discreto feito por ele.

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício não está mais solteiro?

Não é tão comum a vida de Pietro Antonelli aparecer na mídia. Mesmo sendo filho de atores conhecidos por inúmeras novelas de sucesso na TV Globo, ele gosta de se manter discreto quando o assunto se relaciona fora do ambiente profissional, mas recentemente os rumores de que ele tivesse deixado de ser um dos solteiros mais cobiçados do Rio de Janeiro ficou muito forte, após o rapaz comentar ‘toda minha’ numa publicação da Clarissa Müller, de 24 anos.

Clarissa Müller A atriz participou de ‘Malhação’, na temporada de 2018, e esteve no elenco do filme ‘Tudo por um Pop Star 2’ (Instagram @clapivara/Reprodução)

Suposta namorada de Pietro não é uma desconhecida da mídia

A atriz Clarissa Müller, de 24 anos, não é totalmente desconhecida da mídia. Antes de ser fotografada ao lado de Pietro Antonelli Benício num shopping, no Rio de Janeiro, , no fim do mês passado, e do comentário sugestivo feito pelo modelo viralizar, ela também participou de ‘Malhação’, na temporada de 2018, e esteve no elenco do filme ‘Tudo por um Pop Star 2′.

Cantora, Clarissa também ganhou os holofotes quando colocou um ponto final em seu namoro com o ator Bruno Montaleone, ex de Sasha Meneghel, que interpreta o chef Cristiano na novela ‘Mania de Você’, da TV Globo. Eles tiveram um relacionamento de um pouco mais de dois anos.