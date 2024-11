Felipe Prior recebe nova condenação em julgamento por segundo caso de estupro

O ex-BBB Felipe Prior, 32 anos, foi condenado a seis anos de prisão por um novo caso de estupro. A pena, estipulada pela Justiça de São Paulo, deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Conforme reportagem do UOL, informações iniciais revelaram que a decisão, em primeira instância, foi protocolada no mês de outubro, mas se tornou pública no início desta semana.

Além de ser condenado a pena de reclusão, Prior também deverá arcar com as custas processuais. Em adição, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “não há motivo para imposição de medida cautelar” em relação ao caso julgado.

Entenda o caso

O crime em questão ocorreu na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, durante o Carnaval de 2015. Na época, o ex-BBB teria forçado uma relação sexual. Ele também teria deixado a vítima desconfortável ao “passar a mão em seu corpo” na frente de outras pessoas enquanto ela estava na piscina.

Conforme trecho publicado pelo Ministério Público: “No dia dos fatos, o acusado passou a beijar e a passar as mãos pelo corpo da vítima quando estavam na piscina, na presença de outras pessoas, o que deixou a ofendida, de modo que saíram dali e foram para uma barraca”.

Outra condenação

No ano de 2023, Felipe Prior foi condenado a prisão em regime semiaberto pelo estupro de uma vítima identificada como Themis, que contou ter sido estuprada por ele no ano de 2014. Após uma festa universitária em agosto de 2014, Prior teria oferecido uma carona e cometido o crime em questão ao ficar à sós com a vítima, que estava alcoolizada. Depois de deixar uma das mulheres em casa, ele teria parado o carro em uma rua próxima à casa da vítima e começado a beijá-la e “passar a mão em seu corpo, a puxando para o banco traseiro do carro. Ela não conseguiu oferecer resistência ao ato por estar alcoolizada”.

Outras três mulheres denunciaram o arquiteto pelo crime de estupro, sendo praticados em 2014 e 2016, enquanto uma tentativa foi registrada em 2018.