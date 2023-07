Advogada acredita que a pena do ex-BBB Felipe Prior pode chegar a 24 anos de prisão; Ele é acusado de estupro por 4 mulheres

Na última semana o ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro, cometido no ano de 2014. A denúncia, realizada em 2020, aconteceu pouco tempo após Prior deixar a casa do Big Brother Brasil.

Além do processo em que já foi condenado, Felipe responde a outras três acusações e a expectativa da advogada das vítimas é de que ele seja considerado culpado em todos os 4 casos. Com a condenação, a pena de Prior pode chegar a 24 anos de prisão.

Conforme publicado pelo G1, os advogados de Felipe enviaram uma nota se pronunciando sobre a condenação e os processos em andamento, afirmando que a condenação em questão foi “injusta”.

“A defesa e o próprio Felipe seguem plenamente confiantes no Poder Judiciário brasileiro e, assim, na reforma de sua injusta condenação, visto que restou patentemente demonstrada a inocência de Felipe pelas provas apresentadas”.

Advogada das vítimas acredita em nova condenação

Após a denúncia feita pela primeira vítima, outras mulheres se sentiram confiantes para denunciar casos de agressão sexual supostamente cometidos pelo ex-BBB. Além do caso inicial, datado de 2014, Prior também é investigado por outros dois delitos e se tornou réu em outro processo pelo mesmo crime.

Segundo a advogada Juliana Valente, que representa as vítimas, caso seja condenado com pena mínima em cada um dos casos, Prior deverá receber uma pena mínima de 24 anos.

“Acreditamos que ele pegue uma pena maior nesses outros casos. A gente espera, acredita na Justiça brasileira, que vão acontecer as condenações desses crimes brutais”.

Para ela, o tempo de pena da condenação já realizada também poderá ser revisto: “Pode sim ser aumentada por conta da brutalidade do crime, por conta da personalidade do autor, por conta do modus operandi; Diante de toda a violência, a gente entende, sim, que caberia um aumento de pena”.

Leia também: Felipe Prior, ex-BBB, é condenado a seis anos de prisão; entenda