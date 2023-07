Advogada relata ameaças durante o processo contra o ex-BBB Felipe Prior: ‘Merece o pior tipo de morte’

A advogada criminalista Maira Pinheiro tornou públicas uma série de ameaças e ofensas feitas por fãs e seguidores do ex-BBB Felipe Prior, condenado por estupro na última semana.

Conforme publicado pelo G1, ela chegou a receber mais de 20 ligações anônimas durante uma madrugada, terminando em um diálogo com tons de ameaça contra ela e as mulheres que denunciaram Prior em 2020, após sua participação no Big Brother Brasil.

Em relato, a advogada revela que desde quando o processo foi iniciado diversas ameaças e mensagens de ódio foram recebidas por meio de suas redes sociais e contatos pessoais, todos feitos por fãs do ex-BBB.

“Minhas redes sociais chegavam a ter mais de 100 mensagens, todas de ataque, de ódio, me xingando com palavras machistas, me atacando no exercício da profissão”, revela.

“Isso faz parte do jogo né? A gente não tem medo de fanático. Foram ofensas como vagabunda, vadia, esse tipo de palavra. Porque é isso que nós mulheres somos quando desagradamos o patriarcado”.

Advogada que atua na defesa das vítimas relata agressões e ofensas nas redes sociais. (Reprodução / G1 - Arquivo Pessoal)

Vítimas também foram alvo

Segundo a advogada, as mensagens de ódio em questão foram direcionadas somente às mulheres que atuam na defesa das vítimas. Homens que atuaram no caso não receberam o mesmo tipo de ofensa.

“Para as mulheres é mais comum ser atacada no exercício da profissão do que para os homens”.

Além das advogadas, as mulheres que denunciaram Felipe Prior também receberam diversos ataques nas redes sociais, sendo acusadas de “inventar um crime” para “aproveitar a fama” do ex-BBB.

“Muitas mensagens de ódio, perseguições, pessoas ameaçando não só a mim, mas as outras meninas também, falando que a gente estava atrás de fama. Eu estou em anonimato porque eu não quero ser marcada por essa história”, declara Themis (nome fictício de uma das vítimas).

Ela ainda afirma que a forma como as agressões aconteceram tornou o processo mais doloroso. “Ser desconsiderada dessa forma, sem ao menos saberem minha história e considerar a nossa dor, foi muito doloroso”.