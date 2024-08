Filme sobre história de Silvio Santos tem estreia adiada

O filme estrelado por Rodrigo Faro que conta a história de Silvio Santos teve sua estreia adiada pela Imagem Filmes, distribuidora do longa. A cinebiografia do apresentador estava prevista para estrear no dia 5 de setembro, mas acabou sendo reagendada para o dia 12 do mesmo mês.

“No mesmo dia está programada a estreia de ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem’, continuação do clássico filme de 1988, que pode impactar negativamente a performance nas bilheteiras do filme ‘Silvio’”, disse um comunicado enviado à imprensa.

Filme sobre Silvio Santos pode lotar as salas de cinema do Brasil

A expectativa é que a estreia do longa ‘Silvio’ leve muitos fãs do apresentador ao cinema, principalmente com a nova data divulgada nesta semana. Para a Imagem Filmes, “a mudança visa garantir maior visibilidade e sucesso para a produção”.

O que sabemos sobre o filme que conta a história de Silvio Santos?

Dirigido por Marcelo Antunez e roteirizado por Newton Cannito e Anderson Almeida, o filme foi baseado em eventos reais e busca revelar segredos e curiosidades sobre o dono e apresentador do SBT. A cinebiografia usa o sequestro de Silvio Santos e Patrícia Abravanel como fio condutor para explorar aspectos desconhecidos de sua vida.

O filme também marca o retorno de Rodrigo Faro como ator, após 15 anos. Ele assume o papel do icônico apresentador de TV ao lado de Johnnas Oliva, que vive o sequestrador Fernando Dutra Pinto.

Os atores Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Londoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho também estão em ‘Silvio’.

A produção é assinada pela Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções e DIS Group, em coprodução com a Paramount Pictures. A distribuição fica a cargo da Imagem Filmes.

Silvio Santos morre aos 93 anos

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo. O apresentador e empresário, cujo nome de nascimento era Senor Abravanel, construiu uma carreira brilhante, marcada por carisma e inovação, especialmente à frente do Programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), fundado em 1981.

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, Silvio era filho de imigrantes judeus e o mais velho de cinco irmãos. Desde jovem, demonstrou grande habilidade para o comércio e a comunicação. Trabalhando como camelô e, posteriormente, como locutor de rádio, Silvio traçou um caminho ascendente até se tornar uma das personalidades mais influentes do Brasil.