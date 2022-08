‘Difícil e exaustivo’ diz Rodrigo Faro sobre interpretar Silvio Santos em filme

Silvio Santos é um dos maiores nomes da televisão brasileira e, após muitos anos, ganhará um filme, intitulado “O Sequestro”. Para viver o “dono do baú”, o ator e apresentador Rodrigo Faro foi selecionado e contou, nesta quarta-feira (10), sobre a experiência.

Segundo o apresentador da “Hora do Faro” (Record TV) não foi nada fácil viver na pele de Silvio Santos. Em um momento de desabafo, o famoso disse que as gravações foram “puxadas e exaustivas”.

Ao postar uma foto caracterizado, o ator revelou que as gravações acabaram: “Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar… Longe da família, dos amigos”, escreveu Rodrigo na legenda.

Rodrigo Faro disse que precisou conciliar as gravações do filme com as de seu programa na Record TV: “Gravar até tarde o Hora do Faro, chegar em casa morto e ainda ter que decorar texto pro filme que começaria a gravar às 7 da manhã do dia seguinte. Eram três horas de caracterização, ensaios das coreografias para o Dança Gatinho, tudo junto…Que loucura meu Deus…Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante…Tudo valeu muito a pena”.

LEIA TAMBÉM: Será desta forma que Alfredo e Olívia se apaixonam na novela Cara e Coragem

Ele contou aos fãs sobre o processo que adotou para viver Silvio Santos nos cinemas: “Tive que ter um cuidado maluco com a voz, o corpo e o personagem. Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!!!! Obrigado meu Deus e minha família pela força!!! Aguardem!!! SILVIO”, concluiu.

O filme

O filme “O Sequestro” tem como enredo o episódio em que Silvio Santos foi feito de refém durante sete horas, em crime que aconteceu no ano de 2001.

Mesmo falando sobre o sequestro, a trama também terá espaço para que o personagem fale sobre a sua trajetória, desde que começou a trabalhar como camelô, aos 14 anos. O longa está previsto para estrear em 2023.

LEIA TAMBÉM: Rensga Hits!: Novos episódios serão liberados no streaming