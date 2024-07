Revelado o atual estado de saúde de Silvio Santos

Silvio Santos foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo

A notícia de que Silvio Santos estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde a noite de terça-feira (16), preocupou os fãs do dono do Baú.

Agora, segundo o Metrópoles, pessoas próximas a Silvio Santos afirmaram que a família do dono do SBT revelou que ele passa bem e está num quarto.

Diagnóstico de H1N1

A assessoria do SBT negou que Silvio Santos, de 93 anos, esteja com a gripe H1N1, informação dada pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (17).

Herança de Silvio Santos: Aos 93 anos, o Dono do Baú começa testamento

Silvio Santos está afastado da televisão, mas o apresentador já discute bastidores os detalhes que envolvem a herança milionária que ele vai deixar para suas filhas e esposa após sua morte.

A grande questão para os fãs é quem fica com o SBT após a partida deste gigante da televisão brasileira e, segundo Cintia Abravanel, o assunto já foi resolvido e colocado em testamento.

A primeira filha de Silvio Santos, de 93 anos, revelou à coluna F5, da Folha de S. Paulo, que a emissora é de suas irmãs e que ela quer distância deste mundo.

“O SBT é das minhas irmãs. Agora, se elas estão tomando conta direito? Elas estão aprendendo e é muito difícil trabalhar lá. São muitas coisas, muitas pessoas… Lidar com ego, vaidade… É difícil”.

A fortuna de Silvio Santos

A mãe de Tiago Abravanel esclareceu ainda que o Dono do Baú não larga o osso tão facilmente. Ela garantiu que ele acompanha de perto tudo que envolve seus bens.

“O meu pai já dividiu uma parte da herança. Acho importante, pois ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu”, afirmou Cíntia.

Para a primogênita da família Abravanel, seu pai está sendo inteligente em trabalhar longe dos holofotes da mídia.

“Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui. Ele curte tudo e pergunta também”, reforçou ela.

Além de Cintia Abravanel, o apresentador Silvio Santos é pai de Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.