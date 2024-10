A razão para esconderem o estado de saúde de Silvio Santos: ‘Alarde’

Silvia Abravanel disse que o silêncio da família envolvendo a verdade sobre a saúde de Silvio Santos foi para não criar um alarde entre os admiradores do apresentador, que morreu em agosto.

“Já vivíamos essa história 20 dias antes que o Brasil todo soube e não podíamos passar para ninguém o que estava acontecendo porque não queríamos criar maior alarde”, disse a segunda filha do dono do Baú numa entrevista ao programa ‘Hora do Faro’, da Record.

Silvia Abravanel também revelou que não estava no hospital no momento em que Silvio Santos morreu. Segundo ela, uma de suas irmãs ligou por volta das seis da manhã daquele sábado: “Eu esperava que fosse ‘ele está indo para casa’. Mas minha irmã deu notícia de que ele tinha descansado”.

As filhas de Silvio Santos vivem o luto

Ao conversar com Rodrigo Faro, a filha de Silvio Santos disse que cada um está lidando com o luto como consegue, mas que toda a família está vivendo todas as fases deste momento difícil. Silva também falou que para muitos, o comunicador era a imagem da televisão, mas para ela ele era seu mestre.

“Nos permitimos viver esse luto e todas as suas emoções. Está sendo muito difícil acreditar no que aconteceu. Para 99,9% das pessoas, é o Silvio Santos. Para mim, é meu pai. Meu mestre. Depois de Deus, é meu melhor amigo. É quem me formou. Foram muitas histórias e vivências”.

Silvio Santos morreu aos 93 anos

Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, faleceu no sábado, 17 de agosto, aos 93 anos, em São Paulo. O apresentador e empresário, cujo nome de nascimento era Senor Abravanel, construiu uma carreira brilhante, marcada por carisma e inovação, especialmente à frente do ‘Programa Silvio Santos’, que comandava desde 1963, e do SBT, fundado em 1981.

O Hospital Israelita Albert Einstein confirmou que o comunicador morreu “às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1)”. A unidade de saúde ressaltou que “se solidaria com a família e todos que sofrem com a perda”.