Luta contra o câncer: Ator de ‘Dawson’s Creek’ revela como vai pagar o tratamento

O ator James Van Der Beek, que fez parte do elenco da famosa série norte-americana ‘Dawson’s Creek’, foi diagnosticado recentemente com câncer de cólon e reto e tomou uma atitude inesperada para pagar o tratamento médico, surpreendendo muitos fãs.

“Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família, Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem”, afirmou o ator à revista People.

Como o ator de ‘Dawson’s Creek’ vai pagar o tratamento contra o câncer

O ator James Van Der Beek, da série ‘Dawson’s Creek’, começou a vender camisas autografadas para conseguir pagar seu tratamento contra o câncer de cólon e reto. Elas podem ser compradas na loja on-line do ator, onde Van Der Beek tem, por enquanto, dois produtos anunciados.

Segundo a imprensa norte-americana, o ator começou a comercializar uma camisa de futebol americano, que faz alusão ao personagem Jonathan ‘Mox’ Moxon, do filme ‘Varsity Blues’, de 1999, que custa 80 dólares, caso esteja autografada pelo ator, e 40 dólares sem a assinatura.

James Van Der Beek Ator de 'Dawson's Creek' postou foto ao lado da família para falar sobre o diagnóstico de câncer (Instagram/Reprodução)

O que James Van Der Beek vai fazer com o dinheiro das camisas autografadas

Pelas redes sociais, o ator James Van Der Beek agradece a todos que aderiram a campanha e afirma que todo o lucro líquido será destinado “às famílias que se recuperam do fardo financeiro do câncer”, incluindo ele.

Ator de ‘Dawson’s Creek’ reflete sobre as dificuldades do ano

Foi no Dia de Ação de Graças (29 de novembro) que James Van Der Beek falou sobre as dificuldades que vem passando. Numa foto ao lado da esposa, Kimberly Van Der Beek, e dos seis filhos, ele afirmou que mesmo com toda a dificuldade é preciso agradecer pela vida.

“Tem sido um ano difícil… e estou grato por tudo isso. Para a vida, imensa e recalculando a rota, que colocou o câncer no meu caminho. Pelo dom de saber o que é ter amigos tão profundos e de maneiras que eu nunca teria sido capaz de pedir se não tivesse passado por isso. Estou grato por esta nova relação que tenho com o meu corpo e pelo modo como cuido dele”, escreveu o ator na legenda.