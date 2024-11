A comovente minissérie de 6 episódios que está na moda na Netflix e que vai emocionar muito você e sua família

As Mães dos Pinguins

Toda semana chegam à Netflix diferentes séries, minisséries, documentários e filmes que ampliam o catálogo de opções do serviço de streaming e buscam se tornar os novos sucessos da plataforma.

E uma das novidades que está fazendo os usuários falarem em uma produção que está emocionando a todos.

A minissérie que mexe com a Netflix

Esta é ‘As Mães dos Pinguins’, uma produção polonesa de 6 episódios que estreou há poucos dias.

“Uma famosa atleta de MMA tenta encontrar o equilíbrio entre as lutas no octógono e a criação do filho de sete anos. Após um incidente na escola, sua mãe é obrigada a transferi-lo para uma nova instituição recomendada por uma psicóloga. O que ela não sabe é que os pais dos alunos vêm de um mundo completamente diferente. Entre eles está um pai solteiro, um influenciador e uma mãe que sacrificou tudo.”

As Mães dos Pinguins (Netflix)

“No início, a mulher tem dúvidas em relação à escola, mas quando o filho se torna amigo de uma colega, ela não tem escolha a não ser aceitar a nova situação. Porém, logo fica claro que a escola apresenta muitos desafios, e os instintos combativos da mãe logo despertam”.

É assim que a plataforma descreve esta produção, cujo elenco inclui nomes como Masza Wągrocka, Magdalena Różczka, Barbara Wypych e Tomasz Tyndyk.

Os críticos elogiaram a minissérie. Joel Keller, do Decider, observou que é “uma doce história sobre uma mulher com uma carreira incomum tentando cuidar da pessoa mais importante de sua vida, com uma boa atuação de Wągrocka como Kama”.

Por sua vez, Jonathon Wilson, da Ready Steady Cut, observou que é “uma exploração sincera e franca da família, da identidade e de desafios únicos”.

Dessa forma, se você deseja ver uma minissérie aclamada que poderá assistir em poucas horas e que emociona muitos, ‘As Mães dos Pinguins’ é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.