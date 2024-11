O filme mais assistido agora na Netflix, comemorado pela crítica: um filme de Natal com 86% de aprovação

Netflix lança filmes para todos os gostos praticamente diariamente. Porém, enquanto muitos acabam destruídos pela crítica, outros ganham os aplausos dos especialistas em cinema.

O último é o caso da produção que atualmente ocupa o primeiro lugar no top 10 de projetos de filmes em inglês mais reproduzidos no serviço de streaming.

Qual é o filme mais assistido na Netflix no momento?

Trata-se de ‘Derreter de Amor’, comédia romântica natalina estrelada por Lacey Chabert e Dustin Milligan que chegou ao catálogo da gigante no dia 13 de novembro.

Com 16 milhões de visualizações acumuladas nos primeiros cinco dias, o filme ficou em primeiro lugar no ranking dos filmes em língua inglesa mais vistos da plataforma de 11 a 17 do mês.

O número de visualizações alcançado apenas na semana de estreia também foi suficiente para que a trama se tornasse o filme mais reproduzido em geral no serviço de streaming globalmente.

Escena de 'Un muñeco de nieve para derretirse' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Portanto, pode-se concluir que tem tido um estrondoso sucesso entre o público. No entanto, isso não é tudo, uma vez que os cinéfilos especializados deram críticas positivas a este filme.

Na verdade, o projeto com 24.600.000 horas assistidas até o momento tem atualmente 86% de aprovação no Rotten Tomatoes com base em 21 avaliações (quase todas boas) dos principais críticos.

O que os críticos disseram sobre ‘Derreter de Amor’?

Kristy Puchko, do Mashable, descreveu ‘Derreter de Amor’ como “bom para sua saúde mental (…) um deleite que irá deliciá-lo por 90 minutos de felicidade nas férias”.

William Bibbiani do The Wrap opinou que a produção é “barata e boba e tem uma premissa risível”, mas “também tem piscadelas e é caprichosa. Ele sabe o que está fazendo e faz isso de propósito.”

Katie Rife, da IGN, avaliou-o com 6 de 10 estrelas e disse: “Entretenimento efervescente que não deve ser levado a sério. A estranha dinâmica entre seus protagonistas acrescenta uma camada de ironia sorridente”.

Escena de 'Un muñeco de nieve para derretirse' | (Petr Maur/Netflix © 2024)

Enquanto isso, Marya E. Gates, do rogerebert.com, deu 3 estrelas de 4. “Ela sabe exatamente quem é seu público e dá a eles uma fantasia perfeitamente aconchegante no estilo Capra, em que o romance é baseado na amizade e no respeito.”

Por fim, Courtney Howard, da Variety, concluiu que é “um filme doce e desarmante sobre a superação da tragédia. Mas também é uma opção divertida e descomplicada de assistir quando você quer apenas relaxar um pouco.”

Escena de 'Un muñeco de nieve para derretirse' | (Petr Maur/Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘Derreter de Amor’?

‘Derreter de Amor’ conta a história de uma jovem viúva que acidentalmente dá vida a um atraente boneco de neve com um lenço mágico.

“Dois anos depois de perder o marido, Kathy magicamente dá vida a um atraente boneco de neve”, diz a sinopse oficial do filme compartilhada pela Netflix.

“Graças à sua ingenuidade, o recém-chegado consegue ajudar Kathy a rir, sentir e amar novamente, enquanto o romance entre eles cresce bem a tempo das férias... e antes que ele derreta!”