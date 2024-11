A dramática série japonesa que está na moda na Netflix e que tem emocionado o mundo inteiro

As séries e filmes japoneses têm público cativo na plataforma Netflix, por isso recomendamos uma produção que está entre as mais assistidas no streaming desde que foi lançada. Este é ‘Depois do Adeus’, um drama romântico que você não pode perder neste fim de semana.

A produção foi dirigida por Hiroshi Kurosaki e marca mais uma colaboração com Okada após seu trabalho na série de televisão ‘Hiyokko’. Além disso, é a primeira série japonesa a ser apresentada na categoria tela do Festival Internacional de Cinema de Busan de 2024.

Kasumi Arimura (’We Made a Beautiful Bouquet’, ‘Call Me Chihiro’) e Kentaro Sakaguchi (’The Last 10 Years’) são os protagonistas de ‘Depois do Adeus’, que conta com um elenco formado por Toma Ikuta, Yuri Nakamura, Tomokazu Miura, Eita Okuno, Ayumi Ito, Issey Ogata, Yuki Saito, Kanji Furutachi e Yoshiko Miyazaki.

Um coração que não esquece por quem bate

A história foca na tragédia vivida por Saeko, que cai em profundo desespero após seu namorado Yusuke morrer em um acidente de carro. Alguns meses depois, ele conhece Naruse, que recebeu um transplante de coração de Yusuke e agora tem sentimentos por Saeko em seu coração.

A ligação entre eles é inegável, mas Naruse teme que esses sentimentos não lhe pertençam. As memórias de Yusuke o confundem e o fazem duvidar do que Saeko significa para ele, informou o portal peruano El Comercio.

“Saeko perde o amor de sua vida, Yusuke, quando ele morre em um acidente no mesmo dia em que a pediu em casamento. Mais tarde, um homem chamado Naruse recebe o coração de Yusuke em um transplante. Como se tivessem sido atraídos por alguma força oculta, Saeko acaba esbarrando em Naruse, que aos poucos começa a sentir como as memórias de Yusuke despertam dentro dela”, destaca a sinopse da Netflix.

A série japonesa recebeu críticas positivas. No IMDb foi avaliada com 6,8 estrelas e todos os prestigiados sites de crítica especializada indicaram que é uma excelente série para assistir em 2024.