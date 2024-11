3ª temporada de ‘Encantado’s’: Papel de Susana Vieira está confirmado

A 3ª temporada de ‘Encantado’s’ chega ao Globoplay e a TV Globo apenas em abril de 2025, mas os bastidores da série estão a todo vapor com a confirmação de Susana Vieira no elenco. A atriz veterana, que contou quem é a única atriz da atualidade que pode interpretar Maria do Carmo num remake na novela ‘Senhora do Destino’, fará uma participação especial.

Encantado’s Série da TV Globo/Globoplay foi renovada para 3ª temporada (Manoella Mello/TV Globo)

Qual papel a atriz Susana Vieira faz na série ‘Encantado’s’?

A atriz Susana Vieira não fará nenhuma personagem na 3ª temporada da série de ‘Encantado’s’ (Globoplay/TV Globo). Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, ela gravou uma participação especial sendo ela mesma, como acontece com Milton Cunha.

Quais atores estão confirmados na 3ª temporada de ‘Encantado’s’?

Além de Susana Vieira e Milton Cunha, o elenco da série ‘Encantado’s’ conta com Dira Paes revivendo as loucuras de Solineuza (A Diarista) e Eliane Giardini, que retorna como Dalva, e Paulo Lessa, que chega para balançar o coração de Olímpia (Vilma Melo)

Os atores Luis Miranda, Leandro Ramos, Neusa Borges, Dandara Mariana, Evelyn Castro, Augusto Madeira, Luellem de Castro, Ludmillah Anjos, Digão Ribeiro e Dhon Augusto também seguem no elenco, que pode perder Tony Ramos, sem previsão para voltar como Madurão.