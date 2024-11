‘Gugu, Simples Assim’: Quando e onde você pode assistir o documentário inédito

A vida e carreira do apresentador é relembrada no documentário ‘Gugu, Simples Assim’

Gugu Liberato volta à programação da Record neste domingo, 24 de novembro, com a exibição do documentário inédito ‘Gugu, Simples Assim’ que lembra a trajetória deste que foi um dos principais apresentadores do domingo.

Quando e onde assistir ‘Gugu, Simples Assim’

O documentário ‘Gugu, Simples Assim’, lançado no PlayPlus, será exibido na íntegra na Record, durante o programa ‘Domingo Record’, apresentado por Rachel Sherazade, a partir das 12h30.

O que sabemos sobre o documentário ‘Gugu, Simples Assim’

O documentário ‘Gugu, Simples Assim’ é uma homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, e faz uma linha do tempo da trajetória profissional do apresentador, passando por vários momentos no SBT e também na Record, onde ficou contratado por 10 anos.

O documentário reúne depoimentos de pessoas que trabalharam com Gugu, como o diretor Homero Salles e Esther Rocha, que foi sua assessora pessoal. O motorista Nilton Moura, o empresário Gustavo Coimbra, o produtor Walter Wanderley e o maquiador Eduardo Sacchiero também falam da convivência com a celebridade.

‘Gugu, Simples Assim’ revive entrevista polêmica do ‘Domingo Legal’

Além dos fatos curiosos sobre a vida do apresentador, ‘Gugu, Simples Assim’ não esquece da polêmica entrevista com supostos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) exibida no ‘Domingo Legal’. Polêmica, a reportagem ganhou as páginas das revistas de celebridades e também as páginas policiais.

Domingo Record Programa de Rachel Sherazade exibe na íntegra o documentário ‘Gugu, Simples Assim’ (Instagram /Reprodução)

Gugu assinou ou não um contrato com a TV Globo?

O documentário especial exibido neste domingo, 24 de novembro, no ‘Domingo Record’ também esclarece como Silvio Santos conseguiu converter a ida de Gugu para a TV Globo.Boni , ex-diretor da emissora, aparece contando detalhes sobre a negociação e do posterior cancelamento do compromisso.

“Em 1988, nós decidimos que o Gugu podia vir para TV Globo, porque ele tinha um padrão que podia ser alterado sem mexer na característica dele. Então nós contratamos o Gugu. Fui eu que contratei ele”.

A vida pessoal de Gugu Liberato tem seu espaço no Doc

O documentário ‘Gugu, Simples Assim’, da Record, também traz entrevistas com familiares e amigos, que contam histórias da vida pessoal e revelam detalhes dos últimos momentos antes do acidente doméstico que o vitimou, em novembro de 2019.

Os três filhos do comunicador, João Augusto, Sofia e Marina, relembram as histórias do pai, e contam curiosidades sobre o último encontro, pouco antes do acidente: “Ele ia em todos os quartos e a gente se encontrava na sala”, diz João.

Mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam Di Matteo, também dá seu depoimento: “Não consegui muito apoiar meus filhos. Estava parecendo uma barata tonta, eu não dormia já há muitos dias. Acho que não pude ajudá-los tanto e sinto muito por isso”.