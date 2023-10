Filho de Gugu resgata musa do SBT e emociona com homenagem no Domingão

@domingao BATALHA DE DOMINGO! 📺 O João Silva, filho do Faustão, vai enfrentar o João Liberato, filho do Gugu, na próxima Batalha do Lip Sync. 🔥 Vocês não estão preparados para isso! 👏 Vai ser histórico! #Domingão ♬ som original - Domingão com Huck

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, está prestes a emocionar o Brasil com uma homenagem tocante ao icônico apresentador. No próximo domingo (8/10), no "Domingão com Hulk", o jovem irá encarnar seu pai, dublando a clássica "Baile dos Passarinhos", música que Gugu costumava entoar em seus programas no SBT. A surpresa não para por aí, pois João terá a colaboração de Alessandra Scatena, assistente de palco de Gugu no extinto "Domingo Legal", de acordo com UOL.

O duelo na "Batalha do Lip Sync" será épico, enfrentando João Guilherme Silva, filho de Fausto Silva. A Globo já adiantou o aquecimento, liberando imagens dos ensaios nas redes sociais.

A escolha da canção, com versos que dizem "é dia de festa/dança sem parar", emocionou toda a equipe envolvida na produção do quadro, que considera essa uma homenagem tocante a Gugu e a Faustão. Aline Riscado, que foi bailarina do programa de Fausto Silva na Globo, fará parte da apresentação de João Guilherme, dublando um sucesso de Luan Santana e dançando ao lado dele.

Enquanto isso, João Augusto escolheu dublar o grupo KLB, que se apresentará ao vivo durante sua performance. A escolha da banda não foi por acaso, pois nos anos 2000, eles eram presenças constantes tanto no "Domingo Legal" quanto no "Domingão do Faustão," transmitidos pelo SBT e pela Globo, respectivamente.

A ideia inicial de Luciano Huck era homenagear os apresentadores que marcaram época nas manhãs de domingo nos anos 1990 usando seus filhos. No entanto, a boa aceitação de João Guilherme e João Augusto levou o apresentador a sugerir um duelo emocionante entre eles, transformando o quadro em um grande sucesso.

Nesta terça-feira (3/10), a Globo divulgou trechos dos ensaios de João Guilherme Silva e João Augusto Liberato para a "Batalha do Lip Sync". Os registros foram compartilhados no perfil da emissora no Instagram, onde os jovens também enviaram uma mensagem aos internautas, destacando a emoção de homenagear seus pais.