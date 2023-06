Suposta carta escrita à mão em que Rose Miriam revela desejo em “curar” Gugu da homossexualidade é divulgada

Em meio a luta pela herança milionária deixada por Gugu Liberato, a história ganhou mais um desdobramento nesta quinta-feira (22). O colunista Erlan Bastos, do portal ‘Em Off’, divulgou uma suposta carta antiga escrita por Rose Miriam, na qual a médica admite saber da sexualidade do falecido apresentador de televisão.

Além de constar que Rose já estava ciente da sexualidade de Gugu, a médica ainda revela ter tentado “curá-lo” com jejum e oração. Ainda de acordo com o portal onde a carta de seis páginas foi divulgada, o documento foi escrito após o nascimento de João Augusta e das gêmeas Marina e Sofia Liberato.

“Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!”, diz um trecho do texto.

“Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com ORAÇÃO e JEJUM eu vou conseguir isso”, disse a médica, propondo caminhos para mudar a orientação sexual do apresentador.

Condenação da sexualidade

Ainda no suposto documento, a médica não só sabia da sexualidade de Gugu Liberato, como repudiava seu comportamento.

“Eu sei como você se encontra com alguns rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc (…) Sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente”, seguiu.

“E eu quero te dizer uma coisa: o seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará porque é contraditório à natureza de Deus. Se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher”, diz um trecho do documento.