Vidente revela como era a relação de Gugu Liberato com sua esposa

A médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality “Os Paranormais”, do Domingo Legal (SBT) em 2014 e atualmente faz participações no Planeta Podcast, trouxe mais uma psicografia para o programa.

O apresentador faleceu em 2019, aos 60 anos após sofrer um acidente doméstico e passar dois dias hospitalizado em uma UTI, nos Estados Unidos.

Dessa vez, após ler a mensagem espírita, a médium revelou como ele chegou no plano espiritual e como se encontra.

“É uma alma que se encontra em um alinhamento espiritual muito bom e em nenhum momento entrou em revolta. Aqui trás do agradecimento pela vida. Então é uma alma que sempre foi muito grata pela vida”, explicou.

Vandinha ainda acrescentou que Liberato trabalha no plano espiritual pela paz e mencionou a relação com sua ex-companheira, Rose Miriam, que foi excluída da herança e briga na justiça por uma parte do valor do testamento tentando provar a união estável.

“Desde o início ela já sabia quem ele era e o que ele fazia. Então tudo isso que veio à tona depois para ela não foi nenhuma surpresa. Porque entre os dois sempre foi um jogo muito aberto e ela foi sempre muito verdadeira em tudo”, comenta.

Ela ainda reforça que o apresentador é muito grato a mãe de seus filhos e que essa “tempestade” está no meio do caminho, mas trará uma vitória muito grande para a sua Rose.

É importante recordar que o suposto ex-namorado do apresentador, Thiago Salvático, também entrou em disputa na Justiça buscando o reconhecimento de uma união estável e parte na herança. No entanto, a justiça negou o pedido.

Atualmente, as gêmeas Marina e Sofia Liberato, estão ao lado da mãe, Rose, no processo que busca o reconhecimento da união. Já a mãe de Gugu e do próprio filho mais velho, João Augusto Liberato, apoiam que sua tia, Aparecida Liberato, mencionada no testamento, continue protegendo a fortuna.

Confira o vídeo completo em que Vandinha comenta o caso: