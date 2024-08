Herança de Gugu: Suposto quarto filho quer ser reconhecido pela Justiça

O surgimento de um suposto quarto filho do apresentador Gugu Liberato fez com que a Justiça de São Paulo colocasse um bloqueio em parte da herança deixada pelo famoso, que morreu no dia 21 de novembro de 2019, após sofrer uma queda na casa de Orlando, nos Estados Unidos, e bater a cabeça.

De acordo com o G1, o pedido foi feito pela defesa do empresário Ricardo Rocha, que revelou ter um acordo extrajudicial registrado em cartório pelos nove herdeiros, no dia 16 de agosto, mesmo com uma ação em andamento.

Afirmando ser fruto de um relacionamento de Gugu nos anos 1970, quando era adolescente, Ricardo pede um exame de DNA com a mãe e os filhos do apresentador. Diante desta nova polêmica, a Justiça de São Paulo bloqueou parte do patrimônio de Gugu na proporção que caberia ao empresário, caso seja comprovado que ele é realmente o quarto filho do famoso.

Conforme dito pelo G1, a manifestação de Ricardo também foi analisada por um juiz, que escreveu que “os herdeiros tinham plena consciência dessa ação e não poderiam ter realizado acordo extrajudicial sem proceder à necessária reserva de bens como garantia de eventual direito do autor”.

Ricardo Rocha afirma que sempre soube ser filho de Gugu

O suposto quarto filho de Gugu Liberato disse ao G1 que a mãe nunca escondeu que ele era herdeiro do apresentador: “Sei desde criança. Tive a oportunidade de conhecê-lo, por volta dos 10 ou 12 anos, mas eu não queria. Isso era um tabu na minha família, de não querer falar sobre esse assunto”.

Ricardo disse que era uma pessoa reservada e que só revelou a paternidade para tirar a dúvida da cabeça: “Meu problema maior não é financeiro, é tirar essa dúvida. Tem essa questão de dinheiro por trás que envolve muita coisa, mas não é o meu caso”.

A herança deixada por Gugu ainda gera muita polêmica

A partilha dos bens entre os herdeiros de Gugu foi lavrada no dia 16 de agosto deste ano e registra os três filhos, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, como herdeiros legítimos, além de outros parentes.

Mas como o apresentador se identificou como solteiro no testamento, Rose Miriam, mãe de seus filhos, exigiu na Justiça o reconhecimento de união estável. Porém, esse capítulo foi encerrado em 21 de agosto, quando a mãe dos três filhos de Gugu Liberato renunciou ao processo que pedia 50% do patrimônio.