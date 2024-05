Ex-assistente do revela novo caso com Gugu e direito a herança; veja quem ele é e quanto ele vai receber

Nando Soares, ex-assistente e animador de palco do Programa do Gugu teria tido um caso com o apresentador, morto em novembro de 2019, o que fez com que Gugu o colocasse no testamento.

O assistente esteve ao lado do apresentador no SBT e Record, trabalhando como animador de plateia. Segundo Nando, o caso com Gugu aconteceu há alguns anos.

Em entrevista ao jornalista Amorozzo Jorge, o assistente teria revelado o fim do casamento de 24 anos em virtude da traição com Gugu, que foi descoberta pela esposa.

Os supostos encontros aconteciam em uma chácara de propriedade de Nando Soares, mas dada por Augusto Liberato.

Herança consta no testamento

Na mesma entrevista, Nando disse que os advogados da família Liberato entraram em contato com ele após a morte do apresentador para informar que parte da herança teria sido deixada para ele, mas ele comenta que não está permitido comentar sobre. “Não posso falar porque é segredo de Justiça”.

Segundo o ‘Metrópoles’, o valor deixado por Gugu Libertado foi de R$ 15 mil mensais até o fim de sua vida. Gugu também teria deixado R$ 5 milhões deem patrimônio para o ex-funcionário.

