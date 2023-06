Ex-produtor diz que Gugu teve passado ‘promíscuo’: “Frequentava festas que rolavam de tudo, sexo, drogas”

Erlan Bastos, do site “Em Off’, disse que Gugu Liberato participava de festas noturnas onde aconteciam orgias e rolava drogas.

De acordo com o colunista, que disse ter acesso ao depoimento de Daniel Silveira, ex-produtor do apresentador tanto no ‘Domingo Legal’, do SBT, quanto no ‘Programa do Gugu’, na Record TV, Gugu teve um passado promíscuo, e até mesmo pessoas famosas participavam dos eventos.

“Até o momento daquela entrevista falsa do PCC [Primeiro Comando da Capital], ele era mais promíscuo, frequentava essas festas que rolavam de tudo, sexo, drogas, casais que estavam ali para trair os parceiros”, disse o produtor, se referindo à uma entrevista exibida durante o Domingo Legal em 2003, que pessoas se passaram por integrantes da organização para enganar o apresentador.

Ainda de acordo com o texto, a falsa entrevista abalou a carreira de Gugu, que após o acontecimento, passou a ser mais discreto, deixando de frequentar esse tipo de festa.

LEIA TAMBÉM: Amigo pessoal de Gugu diz que ele e Rose Miriam não tinham “qualquer forma de convivência”

“Depois da entrevista, ele passou a ser mais contido, tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa, pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite”.

Contudo, ao ser questionado se Gugu traía a esposa Rose Miriam com o cantor Marcelo Augusto, Daniel disse que não sabia de qualquer relação amorosa entre os dois e que eram apenas amigos.

O suposto relacionamento entre os dois foi exposto em 2021, por Mamma Bruschetta. “O problema é que ele [Gugu] não queria que fosse tão exposto. Ele tinha esses relacionamentos, fotos com o Marcelo Augusto. Ele sempre foi muito discreto”, afirmou a apresentadora.

