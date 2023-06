Herança de Gugu: Essas reações surgiram após a suposta carta de Rose Miriam

Depois que uma suposta carta escrita por Rose Miriam, onde ela admite saber da sexualidade de Gugu Liberato, veio à tona, diversos internautas resolveram falar tudo aquilo que pensam sobre a relação da médica e do apresentador de TV, que morreu em novembro de 2019.

No Twitter, anônimos não usaram meias palavras para deixar o clima envolvendo a família do apresentador ainda mais quente: “Eu sabia e sempre falei que o Gugu era gay. Ninguém acreditava em mim”, escreveu uma pessoa, deixando claro que nunca acreditou no casamento deles.

Um outro perfil declarou que o casamento de Gugu, que teve programas de sucesso no SBT e também na Record TV, com Rose Miriam era de fachada: “Vocês não conhecem nem um pouquinho esses casamentos de fachada. Não conhecem uma esposa que aceita passar por tudo só pra não perder homem e não conhecem um homossexual que faz de tudo pra esconder sua sexualidade”.

Vcs tb tratam o Gugu como se ele fosse um anjo defensor dos direitos LGBTQIA+ né meia-noite eu conto — santa no soy (@AnnyFerreira) June 23, 2023

Um terceiro também declarou nas redes sociais que Gugu nunca traiu a esposa, já que a “mulher nunca teve nada” com o apresentador: “Ela foi apenas barriga de aluguel e sabe disso”.

Fãs de Gugu Liberato defendem o apresentador

Mas, não foram apenas críticas que surgiram nos últimos momentos. Desde que a suposta carta apareceu na história, envolvendo a herança deixada pelo famoso, muitos anônimos pediram uma trégua: “Gente, o cara já tá morto, sabe!? O mínimo que poderiam ter era respeito por ele, mas não! Todo santo dia, a sexualidade dele é questionada… Gugu era gay e pronto, gente!”.

LEIA TAMBÉM: ‘Notícias falsas matam’: Linha Direta deixou fãs horrorizados; veja as reações

STF valida testamento de Gugu Liberato e não reconhece Rose Miriam como uma das herdeiras (Reprodução/Instagram)

Um outro perfil do Twitter declarou que Gugu tinha tudo para ser um ícone no Brasil: “O Gugu tinha tudo pra ser um ícone gay dos anos 1990 e 2000. Poderia ter ajudado muito a minha geração e a anterior, mas preferiu fingir ser hétero e agora as consequências chegam”.

A suposta carta escrita por Rose Miriam

Nesta quinta-feira (22), em meio a luta pela herança milionária deixada por Gugu Liberato, o colunista Erlan Bastos, do Em Off, divulgou uma suposta carta escrita por Rose Miriam, onde ela fala sobre a sexualidade do marido.

No documento, a médica afirma que já sabia da sexualidade do apresentador e que tentou “curá-lo” com jejum e oração: “Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!”, diz um trecho do texto.

Como assim? Não fica claro, não. Ele não transava com ela, nem a beijava. Ela que fantasiou tudo, gente! Ela diz que ele se embebedou para fugir do assédio dela. Eu não gostava do Gugu, mas nunca vou julgá-lo por não se assumir. Só quem é gay sabe o preço que se paga por isso. — Roberto Maxwell (@robertomaxwell) June 23, 2023

LEIA TAMBÉM: Suposta carta escrita à mão em que Rose Miriam revela desejo em “curar” Gugu da homossexualidade é divulgada