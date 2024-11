3ª temporada de ‘Rensga Hits!’: Há um personagem importante que morre

O episódio inicial da 3ª temporada de ‘Rensga Hits!’ vai chocar os fãs da série do Globoplay ao exibir a morte de um personagem importante, mas que não foi revelado, tudo para manter o suspense da produção, que ainda não tem data de estreia na plataforma.

ANÚNCIO

Leia também:

Rensga Hits! As atrizes Fabiana Karla (Helena Maravilha) e Deborah Secco (Marlene) somem na 3ª temporada da série original Globoplay (Divulgação/TV Globo)

Quem chega e quem sai do elenco de ‘Rensga Hits!’

Vasculhando os bastidores da 3ª temporada de ‘Rensga Hits!’, novos atores chegam para somar na série, como o humorista Rafael Infante e a atriz Letícia Lima. Mas, há quem também comece a dar adeus, como Fabiana Karla e Deborah Secco, que já começam a aparecer em poucas cenas.

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, as atrizes que interpretam as personagens Helena Maravilha e Marlene reduziram significativamente suas participações na série original do Globoplay devido a “outros compromissos profissionais”.

Quem são os novos personagens de ‘Rensga Hits!’

Enquanto esperamos a nova sequência de episódios, novos personagens chegaram na 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’, que estreou no dia 26 de setembro no Globoplay. O produtor musical Cauã Almeida (Leonardo Bittencourt), que disputa o coração de Raíssa (Alice Wegmann) com Enzzo Gabriel (Maurício Destri), é um deles.