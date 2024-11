Filme sobre Vini Júnior: Netflix confirma quando estreia longa biográfico

A Netflix confirmou a produção de um filme biográfico sobre o jogador de futebol Vini Júnior. Não há uma data exata para o lançamento, mas a plataforma de streaming garante que os fãs podem esperar a novidade para 2025.

Qual o enredo do filme de Vini Jr. na Netflix

O filme biográfico revela a trajetória de Vini Jr., um dos principais jogadores de futebol do mundo. A equipe teve acesso durante um ano à intimidade do atleta e acompanhou o eterno garoto de São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro, que alcançou fama global ainda jovem, começando no Flamengo e se tornando a estrela do Real Madrid.

O longa revisita momentos decisivos da vida do jogador, como a saída do Flamengo, aos 16 anos, para ir para o Real Madrid, em uma negociação recorde para um jogador menor de 18 anos, o que abriu caminho para sua ascensão meteórica.

Filme da Netflix mostra o racismo sofrido por Vini Jr.

No filme, que estreia na Netflix em 2025, os casos de racismo sofrido por Vini Jr. dentro e fora dos campos de futebol não passam despercebidos. O atleta enfrentou vários episódios e transformou isso numa luta constante antirracista.

Detalhes sobre o filme de Vini Jr. que estreia na Netflix

A direção do longa é de responsabilidade de Andrucha Waddington e Emílio Domingos e o roteiro foi produzido por Carolina Albuquerque, Emílio Domingos e Sergio Mekler. Os profissionais Luísa Barbosa e Renata Brandão aparecem na produção executiva.