Estes são os filmes de Natal que estão varrendo a Netflix: eles amolecem o coração dos mais ‘Grinch’

O Natal está chegando e com ele vem a oportunidade perfeita para se aconchegar na frente da tela e curtir histórias que nos transportam para um mundo de magia, amor e segundas chances. A Netflix, como todos os anos, se encarregou de criar uma lista de filmes natalinos que não só são cheios de charme, mas também prometem conquistar até os mais relutantes ao espírito festivo.

ANÚNCIO

De romances comoventes a comédias divertidas em meio à correria do feriado, esses são os filmes que estão fazendo sucesso e você não pode perder esta temporada.

Estes são os filmes de Natal da Netflix que você não pode perder

Derreter de Amor

Derreter de Amor Um filme que elevará o espirito natalino e a temperatura (Netflix)

Uma comédia romântica que redefine o que sabemos sobre as histórias de Natal. ‘Derreter de Amor’ nos apresenta Cathy (Lacey Chabert), uma artista viúva que, em busca de consolo após perdas, encontra uma magia inesperada quando sua última criação, um boneco de neve, ganha vida graças a um lenço mágico.

Interpretado por Dustin Milligan, Jack (ou Frosty) não é apenas um boneco de neve comum: ele é charmoso, curioso e surpreendentemente romântico. A história explora como o amor pode renascer nos momentos mais inesperados, mesmo que sua duração seja limitada pela mudança de estação.

Encontre-me no próximo Natal

Natal Estes filmes de natal elevarão o espirito da temporada (Netflix)

Na agitação de Nova York, Layla (Christina Milian) embarca em uma jornada divertida e emocionante para conseguir ingressos para o cobiçado show do Pentatonix na véspera de Natal. Seu objetivo? Reconecte-se com James (Kofi Siriboe), o homem dos seus sonhos.

Acompanhada de Teddy (Devale Ellis), um profissional de concierge que se torna um aliado inesperado, Layla vive uma aventura cheia de reviravoltas inesperadas e momentos mágicos que a levam a descobrir que o verdadeiro espírito natalino pode estar mais próximo do que ela imagina.

Com um tom alegre e cheio de surpresas, ‘Encontre-me no Próximo Natal’ é uma celebração do amor, da perseverança e do poder da música para unir corações.

ANÚNCIO

No Ritmo do Natal

Natal Estes filmes de natal elevarão o espirito da temporada (Netflix)

Quando Ashley, uma ex-dançarina da cidade, tenta salvar o local de artes cênicas de seus pais, ela mal sabe que encontrará inspiração em um grupo inesperado: uma equipe de homens que se reúnem para realizar um espetáculo de Natal único.

Entre coreografias deslumbrantes e momentos cheios de humor, ‘No Ritmo do Natal’ destaca-se pela frescura e pelo carisma do seu elenco. O filme não só nos mostra a magia das segundas chances, mas também a importância da comunidade e do trabalho em equipe para superar desafios.

Nosso Pequeno segredo

Lindsay Lohan Este é um filme de Natal que derreterá seu coração (Netflix)

Lindsay Lohan retorna às telas com esta comédia romântica que mistura drama familiar e envolvimentos românticos. Sua personagem, Avery, enfrenta um Natal estranho quando descobre que seu ex agora está namorando a irmã de seu atual parceiro.

Com Ian Harding como o galã que complica as coisas, ‘Nosso Pequeno Segredo’ promete ser uma montanha-russa de emoções e risadas. Perfeito para quem gosta de histórias de amor cheias de reviravoltas inesperadas e momentos cativantes.

Aquele Natal

Natal Uma animação que cativará seu coração (Netflix)

Da mente do criador de Love Actually, Richard Curtis, surge um filme de animação que combina várias histórias entrelaçadas sobre amor, família e desastres de Natal, incluindo uma confusão épica do Papai Noel.

Com um estilo que lembra os clássicos especiais de Natal, ‘Aquele Natal’ capta a essência das festas e é uma opção perfeita para curtir em família.