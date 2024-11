4 crianças e 40 dias na selva: este é o documentário da Netflix que narra o caso mais chocante de sobrevivência

As produções documentais na Netflix têm provado ter um impacto único, captando histórias reais que cativam o público e geram reflexões profundas. Títulos como ‘American Murder: Laci Peterson’, ‘Keep Sweet: Pray and Obey’ dominaram o TOP 10 da plataforma ao apresentar histórias comoventes e surpreendentes.

Este ano, ‘As Crianças Perdidas’, uma história comovente baseada num acontecimento verídico ocorrido na Amazônia colombiana, juntou-se a essa lista, mostrando como quatro crianças sobreviveram durante 40 dias numa das selvas mais inóspitas do planeta após um acidente de avião.

Documentário Uma impactante história que sacudiu o mundo (Netflix)

O documentário, que estreou em 14 de novembro de 2024, detalha a incrível luta pela vida de Lesly, Tien, Soleiny e Cristin Mucutuy, que, apesar da pouca idade, superaram uma série de adversidades que deixaram o mundo inteiro maravilhado. Mas o que aconteceu com eles depois de sua sobrevivência milagrosa?

Uma tragédia que marcou suas vidas para sempre

Em 1º de maio de 2023, um avião monomotor que transportava os quatro irmãos, sua mãe e outros dois passageiros caiu na floresta amazônica após falha no motor. O impacto foi devastador: os três adultos a bordo, incluindo Magdalena Mucutuy Valencia, mãe das crianças, perderam a vida.

Lesly, 13, Tien, 9, Soleiny, 4, e Cristin, de apenas 11 meses, sobreviveram milagrosamente na parte traseira do avião, que ficou menos danificada. Mas isto apenas marcou o início da sua odisseia. As crianças, lideradas por Lesly, enfrentaram o ambiente implacável da Amazônia, repleto de perigos como animais selvagens, chuvas torrenciais e falta de alimentos.

Segundo as histórias das crianças, Magdalena sobreviveu ao impacto durante quatro dias. Antes de morrer, ela demonstrou uma coragem extraordinária ao instruir seus filhos a continuarem sem ela. “Talvez vocês devessem ir embora. Verão o amor de seu pai, o mesmo que eu lhes dei”, foram suas últimas palavras, segundo Manuel Miller Ranoque, pai de Tien e Cristin.

Estas palavras, cheias de amor e esperança, tornaram-se um guia emocional para os irmãos enquanto lutavam para sobreviver num ambiente hostil.

Engenhosidade e resiliência para sobreviver

Documentário Uma impactante história que sacudiu o mundo (Netflix)

Durante mais de um mês, os quatro irmãos comeram sementes, raízes, frutas e fariña, um tipo de farinha que encontraram nos destroços do avião. Lesly, a mais velha, usou seu conhecimento da floresta para identificar plantas comestíveis e guiar seus irmãos para locais seguros, como troncos ocos que eles usavam para se protegerem de predadores.

Apesar da sua bravura, o tempo cobrava o seu preço: as crianças foram encontradas extremamente fracas, à beira da fome. O general Pedro Sánchez, encarregado do resgate, descreveu o estado deles como “tão fracos que mal conseguiam respirar ou alcançar uma pequena fruta para comer”.

O resgate milagroso e a conexão com Wilson

Após uma busca incansável de mais de um mês, os soldados colombianos encontraram as crianças em 9 de junho de 2023, a cerca de cinco quilômetros do local do acidente. A operação de resgate envolveu centenas de pessoas, helicópteros e cães treinados. Um desses cães, Wilson, um pastor belga, tornou-se o herói não oficial da missão ao acompanhar as crianças na sua última fase de sobrevivência, embora nunca tenha sido localizado após o resgate das crianças.

Hoje, os irmãos Mucutuy são símbolo de resiliência e amor fraternal. Sua história não apenas comoveu o mundo, mas também deixou uma lição de esperança e coragem diante das adversidades mais devastadoras.