O filme comovente baseado em uma emocionante história real que está fazendo todo mundo chorar na Netflix

Até os amantes de animais de estimação têm uma lista de filmes e séries na plataforma Netflix que vão fazer você rir e chorar do início ao fim. Há um que recomendamos e se chama ‘A Caminho de Casa’, uma produção americana de 2019 para toda a família que dura pouco mais de uma hora e meia, é um drama que vai te fazer chorar.

ANÚNCIO

‘A Caminho de Casa’ não é apenas mais um filme sobre animais domésticos, é uma história comovente que mostra, antes de tudo, o vínculo indestrutível entre Bella, uma cadela abandonada, e Lucas, um jovem estudante que luta incansavelmente para resgatá-la e dar-lhe você é um verdadeiro lar.

O filme chegou à Netflix em 2022 e é dirigido por Charles Martin Smith baseado no romance do escritor W. Bruce Cameron, que também participou do roteiro com Cathryn Michon. É estrelado por Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp e Edward James Olmos, destaca o portal Vida y Arte.

“Uma cadela fiel, que sente muita falta de seu dono, embarca em uma perigosa viagem pelo coração dos Estados Unidos para se reunir com ele”, destaca a sinopse da Netflix.

Bella em busca do amor de seu dono

Os espectadores derramarão mais de uma lágrima ao verem como Bella internaliza o profundo sentimento de lealdade e amor por Lucas e sua mãe, que a adota como o terceiro membro da família.

O que é fascinante no filme é a longa e difícil jornada que a cadela empreende durante mais de 2 anos e meio em busca de sua casa, para ver, brincar e cheirar novamente seu dono.

A história é baseada em uma humanização de Bella, que na primeira pessoa conta, na perspectiva de seu cachorro, as vivências e vivências em um mundo onde os animais são desprezados.

Além da narrativa, destacam-se também a fotografia, os vários locais em diferentes estações climáticas, a música e as performances, não só dos humanos, mas de todos os animais que participaram no filme. ‘A Caminho de Casa’ é baseado no best-seller “A razão de estar com você: a volta para casa”.