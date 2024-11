Bastidores de Êta Mundo Bom! 2: Estrela da novela original confirma seu retorno

Os bastidores da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, escrita por Walcyr Carrasco e que está prevista para estrear no dia 9 de junho de 2025, continuam aquecidos nos corredores da TV Globo, principalmente depois que a atriz Bianca Bin aceitou voltar a viver a doméstica Maria.

ANÚNCIO

Porém, Bianca não aparece em nem metade dos 197 capítulos previstos para ‘Êta Mundo Melhor!’, título reservado pela Globo para a trama que substitui ‘Garota do Momento’, às 18h. Ela pediu que sua personagem tivesse apenas uma participação especial e se colocou à disposição do autor Walcyr Carrasco.

Leia também:

Êta Mundo Bom! Bianca Bin tem participação especial garantida na continuação da novela (Artur Meninea/TV Globo)

Quem assume o papel da mocinha em ‘Êta Mundo Bom! 2′

Sem Bianca Bin do começo ao fim na continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’, em 2025, Amora Mautner chamou a atriz Larissa Manoela para o papel de mocinha, mas ainda nada foi confirmado, já que ela pode optar em descansar durante os primeiros meses do próximo ano, depois de gravar a série ‘De Volta aos 15′ (Netflix), de viver a personagem Penélope no filme ‘Traição Entre Amigas’ e interpretar Liesl na peça ‘A Noviça Rebelde’, que passou por teatros em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Candinho vive novas emoções em ‘Êta Mundo Bom! 2′

O protagonista da novela interpretado pelo ator Sergio Guizé está de volta em 2025, alguns anos após o fim da história original, de 2016. Na trama, ele procura a ajuda de Pancrácio (Marco Nanini) para encontrar seu filho desaparecido, chamado Amadeu. Mas, segundo o site da Quem, o que ele nem imagina é que o menino está sendo criado num orfanato próximo.

Veremos também Candinho mais solitário. Afinal, Anastácia, sua mãe, morreu e o casamento com Filó (Débora Nascimento) chegou ao fim. Mas, ele segue otimista com a vida. Existe uma possibilidade do personagem viver um romance com Dita (Jeniffer Nascimento), uma das estrelas da rádio.

Algumas surpresas também estão previstas na novela escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, como o retorno de Ernesto, que foi dado como morto após um grave acidente de carro no final do folhetim em 2016.