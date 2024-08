‘Êta Mundo Bom! 2′: Esses atores foram chamados para sequência da novela

Os fãs de ‘Êta Mundo Bom!’ podem comemorar. Alguns atores que fizeram parte da novela escrita por Walcyr Carrasco em 2016 foram chamados para as gravações da continuação, que ainda não tem nada de estreia e não foi oficializada pelo canal, mas ganha cada vez mais força nos bastidores.

Segundo o F5, site do jornal Folha de São Paulo, a emissora trabalha desde o início de agosto no pré-elenco da continuação da novela. A ideia é que atores consolidados voltem a interpretar seus papéis da versão original, dando sequência ao enredo.

Confira quem deve viver as emoções de ‘Êta Mundo Bom!’ mais uma vez

O ator Sergio Guizé foi chamado para viver o protagonista Candinho mais uma vez. Segundo o F5, o galã topou de imediato continuar a novela de 2016 e agora espera o roteiro para voltar ao personagem.

Ary Fontoura também foi convocado para interpretar Quinzinho. O veterano tem contrato fixo com a Globo e deve ser um dos nomes confirmados.

Além deles, as atrizes Elizabeth Savalla e Flávia Alessandra também devem aparecer no elenco principal de ‘Êta Mundo Bom! 2′. Na trama original, elas deram vida a Cunegundes, a Boca de Fogo, e Sandra, a vilã da primeira novela.

Sergio Guizé pode viver as aventuras de Candinho mais uma vez. Êta Mundo Bom pode substituir No Rancho Fundo, na Globo (João Cotta/Globo)

Bianca Bin também negocia o seu retorno. Segundo o site Notícias da TV, Walcyr Carrasco deseja que a atriz entre no elenco da trama para interpretar Maria, personagem que chamou mais a atenção que a protagonista Filó (Débora Nascimento).

Camila Queiroz é dúvida na sequência da novela de Walcyr Carrasco

Sem contrato fixo com a Globo, a intérprete de Mafalda ainda não sinalizou se estará na trama. Conforme o site da Folha, as negociações entre a Globo e a atriz caminham lentamente, já que ela tem compromissos acertados fora do canal, sendo um deles a nova temporada do ‘Casamento às Cegas’, reality apresentado por ela e o marido, Klebber Toledo, na Netflix.

Mais bastidores da continuação da novela ‘Êta Mundo Bom!’

A expectativa é que ‘Êta Mundo Bom! 2′ entre na programação da TV Globo em meados do primeiro semestre de 2025, quando a próxima novela das 18h, ‘Garota do Momento’, chega ao fim.

Diferente da versão original, Walcyr Carrasco não será responsável por todos os capítulos, contando com a ajuda de Mauro Wilson, autor de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, de 2021.

Segundo o Notícias da TV, Walcyr será responsável pela sinopse e por apenas 30 capítulos. Ele teria solicitado a parceria depois de passar por uma cirurgia no fêmur e ainda estaria em recuperação.