Show do Linkin Park no Brasil em 2025: Confira as datas da turnê From Zero

A nova formação da banda traz a turnê From Zero ao Brasil, em 2025

A turnê From Zero, da banda Linkin Park, retorna ao Brasil em 2025 e, pelo menos, quatro shows estão confirmados para o final do próximo ano, quando um novo álbum também será lançado.

Datas e locais da turnê From Zero, da banda Linkin Park, em 2025

Segundo uma publicação no X, a turnê From Zero, da banda Linkin Park, passa pelo Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro, por São Paulo, no dia 10, por Brasília, em 13, e Porto Alegre, no dia 15 do mesmo mês. No entanto, ainda não há a confirmação dos locais exatos dos shows.

Além do Brasil, o Linkin Park leva sua turnê para outras cidades, como Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

Linkin Park Banda divulga calendário de shows da turnê From Zero em 2025 (Rede Social/X/Reprodução)

Linkin Park lança clipe de ‘Two Faced’

Nesta quinta-feira, 14 de novembro, a banda Linkin Park também lançou o clipe de ‘Two Faced’, faixa que faz parte do novo álbum intitulado ‘From Zero’, mesmo nome da turnê que desembarca em quatro cidades brasileiras em 2025.

O álbum conta com 11 músicas no total, como ‘From Zero (Intro)’, ‘The Emptiness Machine’, ‘Cut The Bridge’, ‘Heavy Is The Crown’, ‘Over Each Other’, ‘Casualty, Overflow’, ‘Two Faced’, ‘Stained’, ‘IGYEIH’ e ‘Good Things Go’.O novo álbum chega às plataformas nesta sexta-feira, 15 de novembro, pela Warner Records.

A nova formação da banda Linkin Park

A nova formação do Linkin Park foi anunciada em setembro deste ano, com Emily Armstrong, da Dead Sara, como vocalista, e Colin Brittain, como baterista.