O que Emily Armstrong fazia antes de se tornar a nova vocalista do Linkin Park?

Linkin Park, uma das bandas mais influentes do rock nas últimas décadas, voltou aos palcos com uma surpresa: Emily Armstrong é a nova vocalista. Depois de sete anos de ausência após a morte de Chester Bennington, a banda encontrou em Armstrong a faísca que precisava para começar um novo capítulo. Emily Armstrong não é uma desconhecida no mundo da música.

Antes da sua estreia com o Linkin Park, Armstrong liderava o Dead Sara, uma banda de rock alternativo com a qual alcançou popularidade em 2012 graças ao seu single ‘Weatherman’. Desde então, sua energia, presença no palco e poderosa voz lhe renderam o respeito da comunidade musical. Seu estilo vocal, que combina força e emoção, a tornou uma das artistas mais destacadas em seu gênero, levando-a a colaborar com lendas como Dave Grohl e Mick Mars, além de abrir shows para o Muse.

Ela é a nova vocalista do Linkin Park, Emily Armstrong

Apesar de não atingir o nível de fama de algumas de suas contemporâneas, DeadSara permitiu que Armstrong desenvolvesse uma voz e uma identidade única na cena musical. Agora, sua chegada ao Linkin Park representa uma mudança significativa para a banda. Com sua experiência e estilo, Armstrong traz uma nova energia para o som característico do grupo, que foi definido pelos vocais intensos de Bennington.

A história do Linkin Park é marcada por sua explosão na cena musical no início dos anos 2000, com sucessos como ‘In the End’, ‘Numb’ e ‘Crawling’. Chester Bennington, com sua habilidade de misturar melodia e gritos intensos, foi fundamental para o sucesso da banda. Sua trágica morte em 2017, resultado de uma longa batalha contra a depressão, deixou um vazio no grupo e chocou seus seguidores ao redor do mundo.

Com Armstrong à frente, o Linkin Park não só retoma sua carreira musical, mas também lança um novo álbum e se prepara para uma turnê mundial. A expectativa é alta, mas a nova vocalista tem demonstrado estar à altura do desafio. Sua chegada promete levar o legado da banda a novos horizontes sem perder a essência que os tornou referência no nu metal e rock alternativo.