Show em São Paulo: Kool & the Gang agita o feriado da Proclamação da República

Os clássicos ‘Celebration’, ‘Fresh’, ‘Jungle Boogie’, ‘Get Down On It’ e ‘Cherish’ vão embalar o feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, na capital paulista, com o único show da banda Kool & the Gang no Brasil.

Após mais de dez anos sem vir ao Brasil, o grupo de R&B volta ao país e canta no palco do Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), na Barra Funda, em São Paulo, dando todos as respostas de como conseguiram atravessar gerações e embalar as pistas de dança em todo o mundo, ao longo de mais de cinco décadas.

Horário e valor do ingresso para assistir Kool & the Gang em São Paulo

Os portões do Espaço Unimed abrem às 20h e o show da clássica banda Kool & the Gang começa às 22h. Os ingressos para assistir tudo de pertinho na sexta-feira, 15 de novembro, podem variar entre R$ 220, na pista premium, e R$8.200, em outras modalidades e locais da casa de show, para conferir e comprar o melhor bilhete é preciso acessar o site oficial.

Qual o repertório do show da Kool & the Gang em São Paulo?

Em São Paulo, o show da Kool & the Gang será nostálgico para os fãs. O repertório promete colocar todo mundo para dançar com o clássico ‘Celebration’, hino escutado até hoje em muitas festas, e ‘Jungle Boogie’, que traz uma energia irresistível e já foi utilizada em filmes, programas de TV e comerciais ao redor do mundo.

O show único ainda será contemplado com a emocionante ‘Cherish’, uma balada icônica que marcou histórias de amor e momentos inesquecíveis para muitos fãs e outros clássicos, como ‘Ladies’ Night’, ‘Hollywood Swinging’ e ‘Get Down on It’. Além de músicas icônicas, a Kool & the Gang traz novas surpresas e arranjos que misturam nostalgia e uma energia contagiante.