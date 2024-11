Zoo São Paulo inaugura novo espaço para ararinhas-azuis com a presença do cineasta Carlos Saldanha, diretor de “Rio”

Nesta terça-feira (12), o Zoo São Paulo inaugurou um novo espaço de 200m² para as ararinhas-azuis, espécie ameaçada de extinção. O local faz parte de um esforço de preservação e educação ambiental, com visitas gratuitas para escolas públicas.

A reintegração da espécie ao zoológico ocorreu no ano passado, após parceria com o Governo Federal. O habitat é inspirado na Caatinga Baiana, onde o último ninho natural foi encontrado.

O evento contou com a presença do cineasta Carlos Saldanha, defensor da causa ambiental, e com a fala do CEO Kiko Buerguer, que ressalta a importância da união para enfrentar os desafios ambientais. Saldanha é conhecido por diversos trabalhos de destaque como A Era do Gelo, Rio e Rio 2.

Zoo São Paulo inaugura novo espaço para ararinhas-azuis com a presença do cineasta Carlos Saldanha, diretor de “Rio” (Reprodução/Divulgação)

Parceria pela preservação: arara-azul-grande e queimadas no pantanal

O evento também marcou a assinatura de um termo de cooperação técnica com o Instituto Arara Azul, que visa ações conjuntas de conservação para a arara-azul-grande, espécie do Pantanal que sofreu os impactos das queimadas florestais deste ano. O acordo prevê o intercâmbio técnico para apoiar a fauna afetada pelos incêndios.

Conheça as três espécies de araras azuis no Zoo São Paulo

O Zoo São Paulo é o único zoológico da América Latina onde os visitantes podem ver as três espécies de araras-azuis em um único local:

Ararinha-Azul (Cyanopsitta spixii): Espécie endêmica da Caatinga brasileira, com apenas 334 indivíduos em todo o mundo, dos quais 85 estão no Brasil. O zoológico recebe 27 ararinhas-azuis para reforçar o trabalho de preservação e futura reintrodução na natureza.

Espécie endêmica da Caatinga brasileira, com apenas 334 indivíduos em todo o mundo, dos quais 85 estão no Brasil. O zoológico recebe 27 ararinhas-azuis para reforçar o trabalho de preservação e futura reintrodução na natureza. Arara-Azul-de-Lear (Anodorhynchus leari): Também da Caatinga, essa arara foi salva de um grave risco de extinção e atualmente conta com cerca de 2.200 indivíduos. O Zoo São Paulo foi pioneiro na reprodução dessa espécie na América Latina e colabora ativamente em programas de soltura.

Também da Caatinga, essa arara foi salva de um grave risco de extinção e atualmente conta com cerca de 2.200 indivíduos. O Zoo São Paulo foi pioneiro na reprodução dessa espécie na América Latina e colabora ativamente em programas de soltura. Arara-Azul-Grande (Anodorhynchus hyacinthinus): Maior das araras, a arara-azul-grande é encontrada principalmente no Pantanal e na Amazônia. Com plumagem vibrante, essa espécie é conhecida por sua dieta baseada em palmeiras nativas, como o acuri e bocaiuva.

Sobre o Zoo São Paulo

Fundado em 1958, o Zoo São Paulo é um dos maiores e mais antigos zoológicos do Brasil, localizado em uma área de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica. Com cerca de 2 mil animais de 300 espécies, o zoológico é um centro de referência em conservação, pesquisa e educação ambiental, e atua ativamente na preservação de espécies ameaçadas, como parte de seus programas de conscientização e preservação ambiental.

Serviço | Zoo São Paulo

Funcionamento: das 9h às 17h e bilheteria até às 16h

Site: https://ingressos.zoologico.com.br/produto/lista

Central de vendas/WhatsApp (das 9h às 18h20): 11 4934 6804

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905