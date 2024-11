5 hits que (talvez) você nem notou, mas estão nos melhores streamings de música

São tantas novidades musicais chegando aos streamings que nem sempre conseguimos prestar atenção na estreia de algumas canções do nosso artista favorito. Então, para facilitar a vida, abaixo estão destacados 5 hits que, talvez, você nem tenha percebido, mas pode gostar e baixar para curtir por aí.

Criolo e Janine Mathias: ‘Barracão é Seu’

Criolo e Janine Mathias revisitam suas origens no rap na faixa ‘Barracão é Seu’, lançado pela artista em outubro, antes mesmo da estreia do seu segundo álbum, ‘O Rap do Meu Samba’.

A música, composta por João da Gente, traz o canto refinado da cantora nascida em Brasília (DF) explorando sua intimidade pungente com dois dos gêneros musicais urbanos mais populares, o samba e o rap.

Emanuelle Araújo: ‘Minha História’

A cantora e atriz lança o single ‘Minha História’ no dia 8 de novembro , o segundo do seu álbum solo dedicado aos ritmos baianos. A composição é de Xexéu, amigo da artista, e também hit da Timbalada.

A releitura tem a produção de Kassin e mixagem do vencedor do Grammy Michael Brauer. Ainda participam do arranjo outros músicos que fazem parte da história da cantora, como o guitarrista Davi Moraes e o percussionista Ricardo Guerra. Faz também parte da faixa o tubista Theon Cros.

Ludmilla e Belo: ‘Respeita Minha História’

Ludmilla e Belo lançam uma nova interpretação de clássicos do Exaltasamba, que faz parte da 3ª edição do projeto Respeita Minha História, que traz 10 faixas e conta com 29 artistas, que prometem continuar a conectar novas e antigas gerações através da música.

Silva: ‘Farol das Estrelas’

O cantor e compositor compartilhou ‘Farol das Estrelas’, que ganha uma nova versão especial para o casal protagonista da novela ‘Volta por Cima’ (TV Globo).

De autoria de Altay Veloso e Paulo César Feital, a música ficou marcada no imaginário dos brasileiros por trechos como “A primeira vez que eu te beijei / No céu da cidade de neon / Pulei nos teus braços me joguei”. Agora, Silva lança sua versão, seguindo o ritmo romântico e melódico, mas com sua identidade sonora inconfundível.

Rodriguinho, Léo Santana, Turma do Pagode, Gaab e Mr. Dan

O ex-BBB Rodriguinho voltou a movimentar as plataformas de streaming com o lançamento do terceiro e último EP do projeto audiovisual ‘Rodriguinho no Game’ e lançou mais quatro faixas inéditas, cada uma trazendo uma colaboração especial.

O EP traz a inédita ‘Radiante’, com a participação de Leiz, integrante do grupo Turma do Pagode. Outra novidade é a música ‘Camarim’, uma união de Rodriguinho com Mr. Dan. Além disso, o EP apresenta um medley de ‘Tomara que Não Seja Amor’ e ‘Mas quem Diria’, com a participação especial de Gaab, filho de Rodriguinho.

Completando o lançamento, uma das faixas mais aguardadas, ‘Cala a Boca’ vem com o gingado e carisma de Léo Santana, traz a força de Léo Santana, em uma parceria inédita no projeto.