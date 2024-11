Exposição +18 “Bruce LaBruce sem Censura” no MIS celebra o ícone do cinema queer; saiba como visitar

Still do curta-metragem “Pierrot Lunaire”, de Bruce LaBruce, que estará na exposição do MIS. Créditos: Coleção Bruce LaBruce

O MIS, em parceria com o 32º Festival MixBrasil, apresenta a exposição inédita “Bruce LaBruce sem Censura”, que explora a carreira provocadora do cineasta independente.

ANÚNCIO

A mostra, classificada como +18, abre no dia 14 de novembro às 19h com entrada gratuita, trazendo um panorama da obra de Bruce LaBruce, incluindo pôsteres, cenas de bastidores e itens raros, e culmina na instalação de seu mais recente filme, “The Visitor”. A exposição fica em cartaz até 26 de janeiro no Espaço Maureen Bisilliat.

Sobre a exposição

Projeto da exposição "Bruce LaBruce sem censura", que estreia no MIS em 14 de novembro (Reprodução)

LaBruce é conhecido por criar filmes transgressores que exploram temas como fetiches, sexo, identidade de gênero e cultura queer, sempre com uma estética punk e crítica social.

A exposição é dividida em três partes: uma linha do tempo de seus longas, uma seção com seus primeiros curtas e filmes experimentais, e, por fim, a instalação de “The Visitor”, baseada em seu último filme exibido no Festival de Cinema de Berlim.

Projeto da sala dedicada ao filme "The Visitor" na exposição "Bruce LaBruce sem censura"

Programação especial: exibição de “The Visitor” e bate-papo com Bruce LaBruce

No 16 de novembro, o MIS exibe “The Visitor”, um filme que explora o encontro entre um refugiado e uma família burguesa de Londres, abordando questões de poder, sedução e redefinição sexual. Após a exibição, Bruce LaBruce participa de um bate-papo mediado por André Fischer, diretor do Festival MixBrasil.

Quem é Bruce LaBruce?

Bruce LaBruce é uma das maiores referências do cinema queer contemporâneo, conhecido por sua abordagem irreverente e radical sobre sexo e identidade. Nascido no Canadá em 1964, ele iniciou sua carreira com o fanzine queer/punk J.D.s e, desde seu primeiro filme, “No Skin Off My Ass”, se destacou por quebrar tabus e criar obras cults.

LaBruce também é fotógrafo, escritor e colaborador de importantes publicações, além de ser o homenageado do Festival MixBrasil 2024 com o Prêmio Ícone MIX.

ANÚNCIO

Still do filme "The Visitor", do diretor Bruce LaBruce, que será exibido no MIS com a presença do cineasta. Imagem: divulgação

Leia mais:

Serviço | “Exposição Bruce LaBruce sem censura”

Abertura: 14 de novembro, às 19h

Período de visitação: 14 de novembro de 2024 a 26 de janeiro de 2025

Horários: terças a sextas, 10h às 20h; sábados, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h

Local: Espaço Maureen Bisilliat – MIS

Avenida Europa, 158 - Jd. Europa - São Paulo

Ingresso: gratuito (retirada de ingressos na bilheteria do MIS, sem agendamento prévio)

Classificação: 18 anos

Serviço | Exibição + bate-papo – “The Visitor”

Data: 16 de novembro, às 18h

Local: Auditório MIS (174 lugares)

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação: 18 anos