Jão faz show de Natal em 8 cidades diferentes até o fim de 2024 (confira as datas)

Após cantar para mais de 300 mil pessoas em sua última turnê, o cantor Jão prepara um show de Natal que vai passar por oito cidades brasileiras até o fim de 2024. Os ingressos, em quantidade limitada, ficam disponíveis para venda a partir desta quarta-feira, 6 de novembro, nas redes sociais do artista.

ANÚNCIO

Quando e onde o cantor Jão começa sua turnê de Natal

A turnê de Natal do cantor Jão começa no dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro, e segue para Brasília (1/12) e Curitiba (4/12) e Belo Horizonte (5/12). A cidade de São Paulo também recebe uma apresentação inédita no dia 7 de dezembro e, em seguida, no dia 13 será a vez de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Leia também:

Gabriela Sousa, esposa do ex-BBB Nego Di, vende conteúdo adulto na internet

Pabllo Vittar e Duda Beat fizeram o hit do verão: ‘Ai Que Calor’ chega ao streaming

Bastidores de Êta Mundo Bom! 2: Descubra quando estreia a continuação da novela

Jão A turnê de Natal começa no Rio de Janeiro (Instagram @jao/Reprodução)

Quando e onde encerra a turnê de Natal do cantor Jão?

A turnê chega ao fim antes da celebração do Natal. O cantor Jão escolheu o Nordeste para encerrar sua turnê especial e passa pelo Recife (21/12) e Maceió (22/12).

ANÚNCIO

Jão foi indicado ao Grammy Latino em duas categorias

De acordo com a lista de indicados divulgada pela Academia Latina da Gravação, o cantor Jão concorre ao Grammy Latino de 2024 nas categorias de ‘Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa’, com ‘SUPER’ (2023) e ‘Melhor Canção em Língua Portuguesa’, com o single ‘Alinhamento Milenar’, composta em parceria com Pedro Tófani e Zebu.

“Tô muito feliz pelo reconhecimento. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, disse o artista, que soma quatro indicações ao prêmio, disse o artista, que também é uma das atrações do Rock in Rio.