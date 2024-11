Pabllo Vittar e Duda Beat fizeram o hit do verão: ‘Ai Que Calor’ chega ao streaming

Cantoras lançam 'Ai Que Calor', música que pode se tornar o hit do verão 2025

A drag queen Pabllo Vittar lançou a música ‘Ai Que Calor’, última faixa do projeto ‘Batidão Tropical Vol.2′. Com participação da cantora Duda Beat, o hit está disponível nas plataformas de streaming musical.

‘Batidão Tropical Vol.2′ mostra as raízes de Pabllo Vittar

Ao comentar sobre o seu último projeto musical, a drag queen Pabllo Vittar revelou que ‘Batidão Tropical’ é um dos trabalhos mais importantes de sua carreira e que está radiante em poder divulgar o lançamento de ‘Ai Que Calor’, com Duda Beat.

“É um projeto que mostra as minhas raízes, a minha essência, e lançar a última faixa do álbum neste momento é muito especial, por se tratar de uma música com a Duda e ser também um aquecimento para o verão”, disse a artista.

Parceria entre Pabllo Vittar e Duda Beat era mais do que esperada

Ao comentar sobre a estreia da música ‘Aí Que Calor’ nas plataformas digitais, Pabllo disse que a parceria com Duda era mais que esperada: “Pensamos juntas e há muito tempo queríamos fazer uma parceria. É um som alto astral e já dá um gostinho para os fãs do que eles podem esperar para a temporada mais quente do ano”.

O que Duda Beat fala sobre a estreia de ‘Ai Que Calor’

Duda Beat estava empolgada com o lançamento da música e disse que ela atende um antigo pedido dos fãs das cantoras: “Há quase três anos manifestamos o desejo de colaborar uma com a outra, e finalmente essa parceria linda aconteceu”.

Sobre a música, ela afirmou que o ritmo é envolvente e tem a cara do verão: “Espero que todos gostem e dancem muito ao som de ‘Ai Que Calor’!”, disse a artista.