Gaby Amarantos encerra casamento de 10 anos e ex inicia novo romance com modelo indígena

Gaby Amarantos, conhecida por seu carisma e presença marcante, anunciou o fim de seu casamento com o fotógrafo inglês Gareth Jones, após uma década juntos. A relação, que começou em 2013, sempre foi discreta e longe dos holofotes. De acordo com o Extra, o término chamou atenção, especialmente pelo fato de Jones já ter assumido um novo relacionamento com a modelo indígena Rayssa Cardoso. Este detalhe despertou o interesse de fãs e seguidores da cantora, que seguem acompanhando os desdobramentos da situação nas redes sociais.

Nova fase para os envolvidos

Gareth, que costumava colaborar com Gaby em projetos audiovisuais, parece estar vivendo uma nova fase ao lado de Rayssa. Formada em Oceanografia pela Universidade Federal do Pará, Rayssa, de 32 anos, é conhecida por seus trabalhos como modelo para marcas regionais e deverá aparecer em breve em um episódio do programa “Toda Mulher Tem”, do canal GNT. Desde que começaram a namorar, o casal tem viajado frequentemente, e Rayssa já se tornou musa de alguns dos ensaios fotográficos realizados por Gareth.

Apesar do rompimento, a cantora, seu ex e a modelo mantêm uma relação amistosa, com cada um seguindo o outro no Instagram. Em uma atitude que demonstra maturidade, Gaby chegou a curtir algumas publicações de Gareth que incluíam a nova namorada, indicando que o clima de respeito mútuo permanece entre eles. Esse gesto foi bem recebido pelos seguidores, que elogiaram a cantora pela postura diante da situação.

A separação de Gaby e Gareth não foi anunciada oficialmente, refletindo o estilo discreto que sempre marcou o casal. O público se manifestou em apoio à cantora, que nos últimos tempos tem compartilhado nas redes sociais os avanços em seu estilo de vida saudável, com a perda de 25 quilos. Para os fãs, esse momento de transformação pessoal pode representar o início de uma nova etapa para Gaby, tanto na vida pessoal quanto na profissional.