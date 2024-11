Ana Maria Braga ri de comentário sincero de William Bonner sobre cantora desafinada

No programa Mais Você da última terça-feira (5), Ana Maria Braga não conteve as risadas ao exibir um momento divertido protagonizado por William Bonner durante o Jornal Nacional. Conforme noticiado pelo GShow, em uma transmissão ao vivo dos Estados Unidos, onde cobre as eleições presidenciais, o apresentador comentou de forma inusitada sobre o barulho de uma apresentação musical nos arredores da Casa Branca.

Desabafo de William Bonner repercute

Enquanto transmitia ao vivo, Bonner precisou lidar com o som alto e fora de tom de uma cantora que se apresentava ao fundo. Em seu estilo direto, ele explicou ao público que o barulho estava atrapalhando a transmissão e não hesitou em fazer uma crítica. Ele chegou a comentar que a cantora “cantava muito mal”, ressaltando que a situação era, no mínimo, inconveniente para o noticiário.

A apresentadora Ana Maria, ao lado de Louro Mané, assistiu ao vídeo no Mais Você e brincou com a situação. Ela destacou a honestidade do colega de emissora, comentando sobre a espontaneidade de Bonner, que acabou conquistando o público com seu desabafo sincero. Louro Mané, por sua vez, não segurou o riso, concordando com as críticas do jornalista ao som desconcertante que interrompia a seriedade da cobertura.

A sinceridade do jornalista em relação ao som de fundo e a sua expressiva reação não passaram despercebidas. No momento, Bonner chegou a pedir desculpas aos telespectadores, mencionando que “um senhor pregava lá atrás, enquanto uma cantora desafinada fazia sua apresentação”. Mesmo com a interferência, ele continuou a transmissão, mantendo o profissionalismo, mas sem esconder seu incômodo.