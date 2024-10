‘O negócio é feio’, reclama Ana Maria Braga após perrengue em São Paulo

Apresentadora do 'Mais Você' (TV Globo) passa perrengue no aeroporto internacional de São Paulo antes de embarcar para o Havaí

Ana Maria Braga passou por um perrengue temido por todo turista antes mesmo da viagem para o Havaí começar. Junto com parte da equipe do ‘Mais Você’ (TV Globo), a apresentadora disse que atrasou um bocado para chegar no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, por causa das fortes chuvas que atingiram a capital paulista. Como de costume, a celebridade contou tudo aos seus seguidores nas redes sociais.

Ana Maria Braga lamenta caos antes de embarcar para o Havaí

Junto com Louro Mané e a equipe de seu programa na TV Globo, Ana Maria não esperava pegar uma grande chuva no caminho para ao GRU Airport, que fica na cidade de Guarulhos, na região metropolitana, mas ao chegar no aeroporto, ela deu detalhes do perrengue, que demorou 2h30 para acabar.

“Ter que vir para Guarulhos para voo internacional, olha, vem um dia antes. Porque vou te contar, o negócio é feio. Tava chovendo em São Paulo. Duas horas e meia. Bom, chegamos! Aqui tá tudo ótimo”, disse a apresentadora do ‘Mais Você’ (TV Globo, que fica no Havaí até o dia 4 de novembro.

Ana Maria Braga, Louro Mané e parte da equipe do programa matinal vão passar 26 horas viajando para chegar ao destino. Segundo a famosa, é uma viagem para “o outro lado do mundo”.

“Bora embarcar? 26 horas de voo para chegar do outro lado do mundo. Honolulu aí vamos nós! Só não sabemos com que cara vamos chegar!”, disse a celebridade da TV, que será substituída por Fabrício Battaglini e Talitha Morete no comando do ‘Mais Você’ a partir desta segunda-feira, 28 de outubro.