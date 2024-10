Carla Perez e Xanddy revelam segredo para manter casamento de 23 anos

Carla Perez e Xanddy estão casados há 23 anos e resolveram fazer um post revelando o segredo para manter a chama por mais de duas décadas: “Quando vocês casarem, continuem namorando… Esse é o segredo”, escreveu as celebridades na legenda da publicação feita nesta segunda-feira, 28 de outubro.

Carla Perez e Xanddy festejam 23 anos de casamento

Carla Perez e Xanddy aparecem apaixonados na foto feita na Tailândia. Juntos há 25 anos, eles se conheceram num show do cantor, na Bahia e, segundo o famoso, a paixão foi “à primeira vista”. O romance foi assumido no ano 2000 e eles se casaram um ano depois, numa grande festa para 700 pessoas, na capital do estado.

