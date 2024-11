35 milhões de ouvintes mensais: Anitta é a cantora brasileira mais ouvida no mundo

Diretamente de Honório Gurgel, Anitta alcançou a impressionante marca de 35,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, tornando-se oficialmente a artista brasileira mais ouvida do mundo na plataforma de streaming. A dona dos hits “Envolver” e “Girl From Rio” tem conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional.

Seu alcance recente não só reforça sua posição de destaque no cenário musical global, mas também reflete o crescimento exponencial de sua carreira no exterior.

Esse feito foi em grande parte impulsionado pelo sucesso de sua colaboração com The Weeknd na faixa “São Paulo”, lançada na última quarta-feira (30). A música, que já está conquistando os charts internacionais, integra o próximo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow.

A canção traz ainda uma conexão especial com o Brasil, já que utiliza um sample de “Bota na Boca, Bota na Cara”, um clássico do funk carioca, originalmente de Tati Quebra Barraco. Essa fusão de ritmos internacionais com a pegada do funk brasileiro contribui para o impacto global da faixa e evidencia ainda mais a crescente popularidade de Anitta no cenário musical mundial.

