Thalita Zampirolli, atriz capixaba, marcou presença na noite de abertura da 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, LABRFF, que aconteceu em Los Angeles na última segunda-feira (4). A artista faz parte do elenco do curta-metragem The Roommate, que foi selecionado para exibição no evento.

ANÚNCIO

“Estou muito feliz do The Roommate ser selecionado para esse grande festival de cinema aqui em Los Angeles. É a realização de um trabalho feito com muito amor e profissionalismo sendo reconhecido pelos grandes festivais de cinema em Hollywood”, diz a rainha da Camisa Verde e Branco, que surgiu com um longo vestido champagne na ocasião.

Ao abordar a importância do curta em sua carreira, Thalita afirma que se trata de mais uma conquista em sua vida.

“Primeira atriz trans brasileira em Hollywood”, diz Thalita Zampirolli após brilhar em festival em Los Angeles (Reprodução/Divulgação)

“Estar atuando em Hollywood é o sonho de todo ator e atriz Brasileira. Também tem a questão da representatividade. Sou a primeira brasileira trans a participar de uma produção de Hollywood. Espero que eu não seja a única e outras possam ter essa oportunidade”, declarou.

Leia mais:

No curta dirigido por Fábio Anffe, Thalita Zampirolli interpreta Samantha, uma corretora de imóveis. Atualmente vivendo em Boston, a artista espera que a visibilidade do projeto a abra para novas oportunidades profissionais.

“Estou trabalhando e estudando muito para que isso aconteça. Acredito que o The Roommate será a abertura para novos projetos no cinema americano”, disse.